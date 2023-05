Piqué pode processar Shakira por exposição dos filhos em videoclipe

A disputa entre Gerard Piqué e Shakira pelos filhos pode ganhar nova etapa

O ex-jogador do Barcelona, Gerard Piqué (36), está considerando processar sua ex-esposa, Shakira (46), devido ao fato de seus filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7 anos, aparecerem cantando e tocando piano junto com a mãe no videoclipe da música "Acróstico", lançada pela cantora após a separação.

Segundo a imprensa espanhola, Piqué e seu advogado, Ramón Tamborero, estão finalizando os detalhes da ação. O jornalista Pepe del Real do Programa Ana Rosa afirmou que "Piqué não quer guerra, mas Tamborero está insistindo para que ele denuncie. O atual acordo [do ex-casal sobre os filhos] não contempla a questão de expor crianças neste contexto". No entanto, segundo Pepe, os advogados da colombiana estão tranquilos em relação a essa situação.

A música em que Milan canta e toca piano e Sasha acompanha no intrumento chegou ao top 10 global no Spotify. “Nunca imaginei que essa música em espanhol dedicada aos meus filhos poderia chegar ao Top 10 tão rápido. Duas canções simultaneamente no Top 10 Global pela segunda vez este ano e é só por vocês. Vocês são os melhores. Agradecimentos infinitos por todo o carinho”, disse ela.

Shakira trocou de advogada

Shakira decidiu contratar um advogado americano em Miami para representá-la no processo envolvendo os filhos em sua disputa com o ex-marido. Essa escolha marca uma mudança em relação ao escritório Pilar Mañé, que a acompanhou durante seu divórcio em Barcelona.

De acordo com o jornal La Vanguarda, essa decisão da cantora pode complicar as negociações das férias das crianças, uma vez que Gerard Piqué continua sendo representado pela mesma agência, a Tamborero Advogados.

O processo em questão está em discussão em relação ao período de férias de verão de Milan e Sasha. A situação se torna mais complexa, uma vez que a escola das crianças em Miami terá aulas até após o prazo estabelecido pelo acordo anterior entre as partes no outono passado. Piqué espera receber os filhos em Barcelona no final de maio ou início de junho deste ano. No entanto, a lei permite modificações se houver alterações nas condições acordadas anteriormente.