Após se mudar para Miami, Shakira manda buscar item inusitado na casa em que vivia com Piqué; Veja!

Após uma separação conturbada e meses cheios de polêmicas entre Shakira (46) e o ex-jogador futebol Gerald Piqué (36) Uma nova atualização viralizou nas redes após um registro de uma árvore plantada pela cantora na casa em que o casal vivia, em Barcelona (Espanha), sendo retirada por um guindaste começar a circular.

Trata-se de uma herança afetiva de Shakira, de acordo com o veículo El Mundo, já que ela foi plantada há cinco anos anos no Líbano, no bosque Cedros do Senhor, terra onde nasceu a avó da artista.

De acordo com o portal espanhol, a árvore foi retirada com o guindaste em novembro do ano passado, após os trâmites da separação terminarem e ela ser autorizada a se mudar com os filhos. Apesar disso, as imagens só 'viralizaram' nos últimos dias nas redes sociais.

Os internautas se divertiram com as imagens e encheram a internet de memes: “Sabemos que o ranço pelo ex-marido é forte quando a pessoa manda tirar a árvore da casa que foram deles kkkkk Shakira ícone que não chora, mas fatura”, escreveu uma, “Hoje eu só queria ser a árvore da shakira e ser retirada de guincho do meu local de origem pra ir pra miami”, brincou uma segunda.

Shakira mandou buscar árvore da casa em que vivia com Piqué.



Já estabelecida em Miami desde o começo do mês, Shakira publicou uma foto da cidade junto a texto com a seguinte mensagem:“Me instalei em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos noutro canto do mundo junto da família, dos amigos e do mar. Hoje iniciamos um novo capítulo na busca pela felicidade. Obrigado a todos que surfaram tantas ondas comigo lá em Barcelona, cidade onde aprendi que a amizade sem dúvida dura mais que o amor”, começou.

“Obrigada a todos que ali me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigada ao meu público espanhol que sempre me cobriu com seu amor e lealdade. Pois só nos vemos mais tarde e, como meu pai tantas vezes dizia: nos vemos nas curvas”, concluiu.