Shakira anuncia que se mudará de Barcelona com os filhos

A cantora Shakira anunciou em suas redes sociais que não viverá mais em Barcelona com seus dois filhos após polêmicas com o ex-marido Piqué

Neste último domingo, 2, Shakira surpreendeu seus fãs ao anunciar em suas redes sociais que está de mudança.

A cantora está saindo de Barcelona acompanhada dos dois filhos Sasha e Milan, frutos do seu relacionamento com o ex-marido Gerárd Piqué.

Em seu Instagram, a colombiana compartilhou uma foto da bela visão de sua casa para a cidade espanhola e escreveu um texto emocionante na legenda.

“Me estabeleci em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos em outro canto do mundo ao lado da família, amigos e do mar. Hoje iniciaremos um novo capítulo em busca de sua felicidade”, começou a artista.

Shakira ainda agradeceu o povo de Barcelona e lembrou os amigos que fez na cidade: “Obrigada a todos que surfaram ao meu lado tantas ondas lá em Barcelona, cidade onde aprendi que sem dúvida amizade é mais longa que o amor. Obrigada a todos que lá me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigada ao meu público espanhol que sempre me aconchegou com seu carinho e lealdade. Para vocês apenas um até logo e como dizia tantas vezes meu pai, nos vemos nas curvas!”.

Além da carta aberta, Shakira ainda publicou em seus stories uma foto no avião e escreveu na legenda: “Mas as coisas não são sempre como sonhamos. As vezes corremos, mas não chegamos. Nunca duvide que aqui vou estar”.

Em meio ao polêmico divórcio com Piqué, Shakira optou por não revelar o destino que ela e seus filhos irão em nenhuma das postagens. Porém, é especulado que a diva pop vá para Miami.

Novo amor?

Além da separação conturbada, jornais internacionais especulam um outro motivo para a mudança de Shakira da Espanha.

A dona do hit “Hips Don’t Lie” teria conhecido um ‘homem misterioso’ em Miami e o casal já estaria junto há quatro meses.