Jornal espanhol diz que Shakira está namorando há quatro meses

O homem não teve a sua identidade revelada e seria o motivo para Shakira antecipar sua mudança para Miami

Parece que a fila andou para Shakira (46). De acordo com a imprensa espanhola, a cantora estaria namorando após o polêmico divórcio de Gerard Piqué (36)", oficializado em 2022. Após o divrocio a cantora teria ficado extremamente abalada principalmente por conta da traição, mas pelo o que tudo indica a colombiana está namorando novamente.

Ela teria conhecido o affair, cuja identidade não foi revelada, em Miami, Estados Unidos, e eles estariam juntos há cerca de quatro meses: “Parece que a cantora colombiana poderia ter encontrado um homem misterioso que ela aparentemente conheceu em Miami e está em contato há quatro meses”, disse fonte próxima ao jornal espanhol.

Contudo, a pessoa em questão não deu maiores detalhes em relação ao pretendente, mantendo em segredo qualquer característica a respeito do ‘homem misterioso’.

A cantora, inclusive, pensava em mudar-se para Miami com seus filhos Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, em junho, no final do ano letivo, depois de chegar a um acordo de custódia com Piqué sobre os herdeiros. No entanto, o veículo apontou que ela resolveu antecipar a ida à Flórida para o começo de abril, levando em consideração o possível novo relacionamento.

De acordo com o site espanhol, a ideia de antecipar a mudança foi pensada antes de sua mãe, Nidia Ripoll, ser hospitalizada na capital catalã ao ser diagnosticada com um coágulo de sangue em sua perna.

Mãe de Piqué teria ajudado o jogador a trair Shakira

De acordo com uma publicação espanhola, a mãe do jogador de futebol teria o ajudado a trair a cantora. Segundo a informação da colunista Laura Fa, a mãe do atleta, Montserrat Bernabeu emprestou uma de suas casas para o filho se encontrar com sua atual namorada Clara Chía, enquanto ele ainda estava casado com Shakira.

“Quando a relação entre Piqué e Clara Chía começou, eles se refugiaram em uma casa que os pais de Piqué têm em Cabrils, na Espanha. Enquanto Shakira chorava no ombro da sogra, ela era cúmplice para esconder esse novo relacionamento”