Mãe de Piqué teria ajudado o jogador a trair Shakira

A mãe do jogador de futebol Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, teria ajudado o filho a trair sua então esposa Shakira

Os desdobramentos da separação entre Gerard Piqué e Shakira continuam. De acordo com uma publicação espanhola, a mãe do jogador de futebol teria o ajudado a trair a cantora.

Segundo a informação da colunista Laura Fa, a mãe do atleta, Montserrat Bernabeu emprestou uma de suas casas para o filho se encontrar com sua atual namorada Clara Chía, enquanto ele ainda estava casado com Shakira.

“Quando a relação entre Piqué e Clara Chía começou, eles se refugiaram em uma casa que os pais de Piqué têm em Cabrils, na Espanha. Enquanto Shakira chorava no ombro da sogra, ela era cúmplice para esconder esse novo relacionamento. Isso deixou Shakira muito mal”, afirmou a jornalista na publicação.

A partir daí, uma série de desentendimentos entre ex-sogra e ex-nora começaram a acontecer, chegando a extremos. De acordo com o jornal El Popular, Shakira teria socado a cara de Montserrat na saída de um evento.

Outras desavenças entre a cantora e sua ex-sogra já foram publicamente divulgadas, como Shakira colocando uma boneca de bruxa na janela de sua casa que dava em frente a um imóvel da mãe de Piqué.

Falou!

Recentemente, Piqué concedeu uma entrevista ao jornal El País e comentou sobre o fim de sua relação com Shakira e a polêmica do caso.

"Não vou opinar [sobre a separação]. Cada um tem sua responsabilidade de fazer o melhor para seus filhos. Se trata de protegê-los. Esse é o trabalho dos pais com os filhos. Estou focado e essa é minha função como pai", declarou.