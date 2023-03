"Não vou gastar dinheiro para limpar minha imagem", diz Piqué após suposta traição

Jogador de futebol Piqué falou sobre supostos motivos que levaram à separação da cantora Shakira

O jogador de futebol Gerard Piqué concedeu entrevista ao jornal espanhol 'El País', onde se recusou responder perguntas sobre Shakira, mas falou sobre fama e filhos.

"Não vou opinar [sobre a separação]. Cada um tem sua responsabilidade de fazer o melhor para seus filhos. Se trata de protegê-los. Esse é o trabalho dos pais com os filhos. Estou focado e essa é minha função como pai", deixou claro.

Após os boatos de que a atual namorada de Piqué, Clara Chía, seria o pivô da separação do casal, e das músicas lançadas por Shakira, a reputação do jogador foi bem questionada.

"Sigo fazendo o que quero. No dia em que eu morrer, olharei para trás e esperarei sempre ter feito o que quis. Eu quero ser fiel a mim mesmo. Não vou gastar dinheiro limpando minha imagem", afirmou.

"As pessoas de quem gosto e as que amo são as que me conhecem. O resto não me importa. Eu gasto minha energia em estar com meus entes queridos e dar a eles o que tenho. Estou muito feliz. Houve mudanças em minha vida e eu soube preservar a felicidade", garantiu.

Veja música de Shakira: