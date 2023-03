Shakira quebra recorde no Spotify com música sobre Piqué

Cantora colombiana Shakira bate recorde da plataforma de streaming com música sobre fim do casamento

A cantora colombiana Shakira (46) quebrou mais um recorde com sua música BZRP Music Sessions, Vol. 53! Depois de ser reconhecida pelo Guinness World Record, por conta de seus 14 prêmios mundiais, a ex-mulher de Gerard Piqué, para quem a música é “dedicada”, alcançou a marca de 80,78 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O feito foi reconhecido como recorde pois é um marco que nenhum outro artista latino tinha feito antes. Baseada no fim de seu casamento com o ex-jogador de futebol do Barcelona Gerard Piqué, a música é um grande sucesso nas redes sociais e nas plataformas de streaming e já conta com mais de 425 milhões de reproduções no Spotify.

Shakira coloca outra bruxa na varanda em direção a casa da ex-sogra

Segundo informações do jornal espanhol, La Vanguardia, recentemente a cantora teria retirado a bruxa da varanda de sua casa, em Barcelona, como um sinal de reaproximação dos ex-sogros. Mas tudo não passou de boatos, já que o tão temido personagem reapareceu novamente e voltou a assombrar a casa de seus ex-sogros Joan Piqué e Montserrat Bernabéu, que moram ao lado de sua mansão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!