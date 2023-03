Shakira coloca outra bruxa na varanda em direção a casa da ex-sogra, diz jornal

Na tarde desta quinta-feira, 09, se desenrolou mais um capítulo da novela entre Shakira (46) e Gerard Piqué (36).

É que segundo informações do jornal espanhol, La Vanguardia, recentemente a cantora teria retirado a bruxa da varanda de sua casa, em Barcelona, como um sinal de reaproximação dos ex-sogros.

Mas tudo não passou de boatos, já que o tão temido personagem reapareceu novamente e voltou a assombrar a casa de seus ex-sogros Joan Piqué e Montserrat Bernabéu, que moram ao lado de sua mansão.

Vale lembrar que todo o conflito começou após o fim do relacionamento de Shakira com o jogador Gerard Piqué, que se separaram em junho de 2022.

Na época, surgiram muitas especulações de que Montserrat, não aprovava a relação da nora com o filho, e além disso, estaria incentivando Piqué a pôr um ponto final no relacionamento do casal, do qual nasceram os filhos Sasha (08) e Milan (10).

Shakira has put up another nastier looking witch awn her balcony facing her mother in law's house reportedly after her mother in law threatened Shakira to not move out of Barcelona or take the kids with her.



Shakira is slated to shift to Miami in March. pic.twitter.com/LWDSZM8goU