Shakira rebate fala polêmica de Gerard Piqué: 'Orgulho'

Shakira reage ao ver comentário preconceituoso do ex-marido, Gerard Piqué, sobre seus fãs e faz homenagem para sua origem latino-americana

A cantora Shakira (46) reagiu ao ver um comentário do ex-marido, o jogador de futebol Gerard Piqué (36), sobre seus fãs. O atleta foi acusado de fazer uma fala considerada xenófoba contra os fãs da ex-mulher.

Em um podcast, ele disse sobre os ataques que recebeu dos fãs da ex-mulher e deu a entender que isso aconteceu por causa do local de origem deles. “Falando sobre um tema que me ocorreu no último ano, minha ex-companheira é latino-americana. Você não imagina o que me chegou pelas redes sociasi de pessoas que são fãs dela, barbaridades. Não me importo nada, de verdade. São pessoas que não tem vida, que importância tenho que dar? Nunca vou conhecê-los na vida. Trato como se fossem robôs”, disse ele.

A declaração dele repercutiu nas redes sociais e Shakira reagiu ao defender a sua origem na América Latina. Em um post no Twitter, ela postou emojis das bandeiras dos países latino-americanos e disse: “Orgulho de ser latino-americana”.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Shakira deixa Barcelona após separação

A cantora Shakira anunciou a sua mudança de país no último final de semana. Ela e os filhos, Sasha e Milan, deixaram Barcelona, na Espanha, no último final de semana. “Me estabeleci em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos em outro canto do mundo ao lado da família, amigos e do mar. Hoje iniciaremos um novo capítulo em busca de sua felicidade”, começou a artista.

“Obrigada a todos que surfaram ao meu lado tantas ondas lá em Barcelona, cidade onde aprendi que sem dúvida amizade é mais longa que o amor. Obrigada a todos que lá me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigada ao meu público espanhol que sempre me aconchegou com seu carinho e lealdade. Para vocês apenas um até logo e como dizia tantas vezes meu pai, nos vemos nas curvas!”.

Além da carta aberta, Shakira ainda publicou em seus stories uma foto no avião e escreveu na legenda: “Mas as coisas não são sempre como sonhamos. As vezes corremos, mas não chegamos. Nunca duvide que aqui vou estar”.