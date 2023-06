Shakira está vivendo possível affair com jogador de basquete da NBA, afirma site

Cantora colombiana Shakira estaria conhecendo melhor o astro do Miami Heat, Jimmy Butler

Cada semana que passa, o nome da cantora colombiana Shakira (46) é relacionado a algum romance novo. A solteira mais cobiçada e falada das redes sociais, parece que desta vez a famosa estaria vivendo um affair com um jogador de basquete, rumores que tomaram mais força após a artista ser vista durante uma partida do Miami Heat.

Segundo o jornal espanhol Marca, a colombiana, que agora está morando nos Estados Unidos, mais especificamente em Miami, teria começado a seguir um dos atletas do time de basquete local, Jimmy Butler, astro do elenco. No dia 21 de maio, Shakira foi até ao ginásio assistir à uma partida entre Miami Heat e Boston Celtics

Atualmente Jimmy Butler é o astro do elenco do Miami Heat, que inaugura nesta quinta-feira, 1, as finais da NBA, contra o Denver Nuggets, time do estado do Colorado. O possível novo namorado da colombiana se vê em uma situação complicada, visto que seu time chega na disputa como azaração, se classificando em último, enquanto o adversário liderou a liga e tem todo o favoritismo. Será que Shakira será o amuleto da sorte de Jimmy e seus companheiros?

Shakira trocou de advogada

Shakira decidiu contratar um advogado americano em Miami para representá-la no processo envolvendo os filhos em sua disputa com o ex-marido. Essa escolha marca uma mudança em relação ao escritório Pilar Mañé, que a acompanhou durante seu divórcio em Barcelona.

De acordo com o jornal La Vanguarda, essa decisão da cantora pode complicar as negociações das férias das crianças, uma vez que Gerard Piqué continua sendo representado pela mesma agência, a Tamborero Advogados. O processo em questão está em discussão em relação ao período de férias de verão de Milan e Sasha. A situação se torna mais complexa, uma vez que a escola das crianças em Miami terá aulas até após o prazo estabelecido pelo acordo anterior entre as partes no outono passado. Piqué espera receber os filhos em Barcelona no final de maio ou início de junho deste ano. No entanto, a lei permite modificações se houver alterações nas condições acordadas anteriormente.