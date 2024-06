Após imprevisto, Belle Silva revela quando Thiago Silva chega ao Brasil

Após compartilhar um contratempo relacionado a chegada de Thiago Silva ao Brasil, Belle Silva usou as redes sociais para atualizar seus seguidores

Após compartilhar um contratempo relacionado a chegada de Thiago Silva ao Rio de Janeiro, Belle Silva usou as redes sociais nesta quinta-feira, 6, para atualizar seus seguidores. Segundo ela, o voo, que sairá de Londres com destino a Cidade Maravilhosa, pousa no Aeroporto Internacional do Galeão às 5h35 da manhã.

"Como eu prometi, estou aqui. Conseguimos resolver tudo! Partiremos para o Brasil essa noite. Chegaremos no dia 7 mesmo, porém 5 e meia da manhã. É cedo? É cedo. Mas se vocês pudessem estar lá para receber a gente, seria muito bom. Mas se não puder também, a gente está junto mais tarde no Maraca", disse ela.

A chegada do zagueiro estava programada para 10h desta quinta-feira, mas um contratempo no voo saindo da Inglaterra, onde eles estão, alterou os planos. Com a presença de seus filhos e esposa, Thiago Silva, que irá jogar pelo Fluminense nas próximas duas temporadas, será apresentado para mais de 40 mil pessoas no Maracanã na sexta-feira, 7, contando com um show do Sorriso Maroto.

Imprevisto no voo

Na última quinta-feira, 5, Belle Silva usou as redes sociais para relatar o imprevisto no voo."Infelizmente, meu marido, meus filhos (Isago e Iago) e eu não conseguiremos estar no Aeroporto do Galeão às 10h, como havíamos dito. Tivemos um imprevisto e não vamos conseguir embarcar no horário que a gente gostaria, porém, estamos correndo com tudo o que a gente pode para tentar resolver esse imprevisto para gente conseguir outro horário de voo", disse ela, que garantiu informar o novo horário de chegada para os fãs.

Vale lembrar que Belle e seus filhos, Isago e Iago, não se mudarão para o Rio de Janeiro e continuarão em Londres, na Inglaterra, onde os herdeiros do casal jogam. Os irmãos são atletas das categorias de base do Chelsea, clube onde Thiago atuou nas últimas cinco temporadas.