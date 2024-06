Belle revela imprevisto em viagem com Thiago Silva: "Infelizmente"

O novo reforço do Fluminense, Thiago Silva, deveria chegar ao Brasil nesta quinta-feira, 6, às 10h. Mas os torcedores terão que esperar um pouco mais

O novo reforço do Fluminense, Thiago Silva, deveria chegar ao Brasil na próxima quinta-feira, 6, às 10h, no Aeroporto Internacional do Galeão. No entanto, os torcedores terão que esperar um pouco mais. Nesta quinta-feira, 5, sua esposa, Belle Silva, usou as redes sociais para relatar um imprevisto no voo que sai da Inglaterra, resultando em uma mudança no horário de chegada.

"Infelizmente, meu marido, meus filhos (Isago e Iago) e eu não conseguiremos estar no Aeroporto do Galeão às 10h, como havíamos dito. Tivemos um imprevisto e não vamos conseguir embarcar no horário que a gente gostaria, porém, estamos correndo com tudo o que a gente pode para tentar resolver esse imprevisto para gente conseguir outro horário de voo", disse ela.

E completou: "Assim que eu tiver o horário certinho, eu passo para vocês. Mil desculpas, mas não depende da gente. Fãs e torcedores que iam recepcionar a gente no aeroporto, eu fico devendo a vocês o novo horário. Devo saber hoje ainda e assim que souber eu divido com vocês".

Nova dinâmica familiar

O jogador e sua família residem no exterior há mais de uma década e estavam vivendo em Londres desde 2020. Com a volta do craque ao Brasil, Belle e os filhos do casal, Isago, de 15 anos, e Iago, de 13, continuam morando na Inglaterra, mas vão prestigiar as celebrações pelo retorno de Thiago Silva ao Fluminense.

Recentemente, ela falou sobre a estreia do marido no time. "Eu e as crianças vamos, sim. Para quem está perguntando se a gente vai, claro que nós vamos. Só que já vai começar essa coisa de vida louca de ponte-aérea", adiantou.

"A gente vai no dia 6 e volta no dia 9, e a escola acabando aqui no fim do mês a gente vai para o Brasil de férias e volta logo também, porque o Isago já tem compromisso com clube em julho. Mas isso é papo para depois, só sei que estaremos juntos agora no dia 6, dia 7 e no dia 17 de julho, que será a possível data de estreia do Thiago. E seja qual for a data estaremos também", completou.