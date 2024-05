Com Thiago Silva no Fluminense, Belle Silva fala sobre futuro do casamento

Casada com Thiago Silva, Belle Silva revelou aos fãs que terá um casamento de ponte-aérea com o retorno do marido ao Fluminense

A influenciadora Belle Silva, que é casada com o craque Thiago Silva, desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira, 29, e revelou aos fãs que terá um casamento de ponte-aérea com o retorno do marido ao Fluminense, clube onde iniciou sua carreira.

O jogador e a família vivam há mais de uma década no exterior e desde 2020 estavam morando em Londres. Com o retorno dele ao Brasil, a mulher e os filhos do casal, Isago, de 15 anos, e Iago, de 13, continuarão morando na Inglaterra.

Em seu instagram, ela falou sobre a estreia do marido no time e disse que estava arrumando as malas. "Eu e as crianças vamos, sim. Para quem está perguntando se a gente vai, claro que nós vamos. Só que já vai começar essa coisa de vida louca de ponte-aérea", adiantou.

"A gente vai no dia 6 e volta no dia 9, e a escola acabando aqui no fim do mês a gente vai para o Brasil de férias e volta logo também, porque o Isago já tem compromisso com clube em julho. Mas isso é papo para depois, só sei que estaremos juntos agora no dia 6, dia 7 e no dia 17 de julho, que será a possível data de estreia do Thiago. E seja qual for a data estaremos também", continuou.

Convivência da família

Ela ainda explicou como fica a convivência da família. "Sobre as inúmeras perguntas se eu e os meninos voltaremos a morar no Brasil: não, eu e os meninos ficaremos aqui em Londres, ficaremos nessa ponte-aérea. Farei questão dos dias que os meninos tiverem disponíveis levá-los ao brasil, mesmo que seja rápido", afirmou.

'Eu acho importante manter essa convivência mesma com o pai, porque celular, Facetime, a gente sabe que não é a mesma coisa. Mas é isso, sacrifícios serão feitos de ambas as partes, tantas nossas daqui como do Thiago daí, mas foi o jeito que encontramos para que ficasse bem para todos. Felicidade geral da nação", esclareceu.