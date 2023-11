Acabou? Belle Silva se explica após boatos envolvendo Thiago Silva: "A gente vai"

Belle Silva se explica após boatos envolvendo Thiago Silva; ela negou que deu um "ultimato" e avisou que vai se separar caso ele volte ao Brasil

A influenciadora Belle Silva, que é casada com o craque Thiago Silva, desabafou nas redes sociais nesta quarta-feira, 29, e negou que tenha dado um "ultimato" para o craque. Os dois estão juntos há mais de duas décadas.

É que nesta semana, circulou um boato de que ela teria avisado o craque que pediria a separação caso ele voltasse ao Brasil para jogar no Fluminense. Ela disse que a informação não procede e que não teve essa conversa com o amado.

"Não acreditem, não passem à frente, não deem likes e views para essa notícia caluniosa. Isso é mentira. Nunca teve essa possibilidade. Aqui, ninguém larga a mão de ninguém. Se tiver que invadir o Rio e o Maracanã, a gente vai, e lá gritando, toda vestida de grená. Vai ser um prazer voltar, mas não tem negociação, não tem volta prevista. O que tem é muita vontade de ambas as partes, e só isso", afirmou.

Recentemente, ela conversou com CARAS e disse que está preparada para lidar com as críticas na internet. "Essa decisão de não expor veio na 'porrada'. No início eu era só mais uma esposa de jogador, acabava atraindo muita coisa negativa para ele. Não posso esquecer que eu tenho uma família pública e infelizmente a internet tem pessoas ruins, e, quando conquistei minha identidade cheguei nessa maturidade", conta Belle Silva em entrevista .

