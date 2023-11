Após críticas, Lexa compartilha momento íntimo com o namorado nas redes sociais

A cantora Lexa publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando seu namorado Ricardo Vianna e se declarando

Nesta sexta-feira, 3, Lexa foi às redes sociais comentar com seu namoro com o ator Ricardo Vianna. A cantora rebateu seguidores que estavam a criticando a exposição que ela estava dando ao seu novo relacionamento.

"Ô gente, deixa eu viver com o bofe, se eu quiser postar o insta é meu, se eu quiser mostrar a vida é minha… o povo quer me ver chorando? Já chorei demais, agora eu quero curtir, daqui a pouco se der na telha eu paro de postar também… se não der certo… separa…", disse.

E não parou por aí, a cantora foi ao seu Instagram compartilhar um vídeo com Ricardo. No começo do clipe, Lexa filmava o rosto do amado enquanto os dois cantavam juntos. O casal ainda apareceu no karaokê juntinhos, fazendo passeios de buggy e se beijando na beira da praia.

“Pisciana, né amores? Bora ser feliz! Conheci esse gato em Noronha e peguei para mim”, escreveu Lexa na legenda da publicação em que marcou o novo namorado. Ricardo chegou na vida da artista após um conturbado divórcio dela com o ex-marido MC Guimê.

Nos comentários, a cantora e ex-BBB Gabi Martins, que recentemente viajou com Lexa para os Estados Unidos, escreveu: “Você merece ser muito feliz! Deus abençoe”. E a mãe da cantora, Darlin Ferrattry, que se envolveu em uma polêmica de Lexa e Guimê, desejou para a filha: “Você merece ser feliz! O Ricardo Vianna também merece ser feliz! Estou amando ver vocês felizes. Já podemos chamar de casal sim”.

Os seguidores de Lexa também ficaram surpresos com o vídeo e rasgaram elogios ao casal nos comentários da postagem! “Você merece toda a felicidade do mundo! Vocês são lindos”, declarou uma fã. Outro seguidor elogiou: “Lindos demais”. Uma admiradora ainda escreveu: “Estou tão feliz por você, meu amor. Seja muito feliz, você merece e que Deus abençoe essa união de vocês”. E um perfil de fãs dedicado à Lexa disse: “Sejam felizes meus amores! Estamos torcendo por vocês com todas as nossas forças”.

Halloween!

Ainda nessa semana, Lexa surpreendeu ao surgir em clima de Halloween para fazer um show em Santa Catarina. A cantora apostou em um look bem característico da data celebrada no dia 31 de outubro.

A artista posou com um body preto com detalhes de abóbora, brilhos e uma sainha laranja, em que famosa esbanjou suas curvas torneadas com atitude. Nos comentários da publicação, o novo namorada da estrela marcou presença e elogiou a amada.