Mãe da Lexa quebra o silêncio sobre polêmica com MC Guimê: "É melhor"

Após polêmica entre Lexa e MC Guimê, a mãe da cantora decide se pronunciar sobre o assunto; veja o que aconteceu!

A mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, quebrou o silêncio sobre as últimas polêmicas entre sua filha e o seu ex-genro, o cantor MC Guimê. Isso porque surgiram rumores de que a cantora está bancando sozinha as contas que dividia com seu ex-marido. E nesta sexta-feira, 27, a matriarca decidiu se pronunciar sobre os últimos acontecimentos.

Através dos stories de seu Instagram, Darlin iniciou com uma alfinetada para o funkeiro ao compartilhar um vídeo de um discurso de um pai no casamento de sua filha. “Se um dia você mudar de ideia, mudar seu coração e não amar mais minha filha. Por favor, não machuque ela. Apenas traga-a de volta para mim e devolva-a para mim, ok?”, disse o homem na publicação compartilhada pela mãe de Lexa

Em seguida, ela continuou com um desabafo para seus seguidores. "Às vezes é tão chato. A gente não pode ter Instagram para falar de coisas, porque isso, porque aquilo. Complicado, né?", iniciou. "Então quer saber, vou ficar quieta. Tomar minha cerveja que é melhor", disse Darlin, que não quis se prolongar sobre o assunto.

Equipe de Lexa se pronuncia após rumores com MC Guimê

Mais cedo nesta sexta-feira, 27, a equipe da cantora Lexa veio a público para esclarecer as novas polêmicas entre a artista e seu ex-marido, MC Guimê. No comunicado, ela falou sobre os rumores que estaria pagando as dívidas do funkeiro e afirmou que ele não responde mais ao contato.

"A cantora Lexa esclarece por meio de sua assessoria de imprensa que a falta de resposta do Guilherme (Mc Guimê) levanta dúvidas sobre o cumprimento dos compromissos financeiros acordados durante o período em que estavam casados. Guilherme saiu de casa e abandonou tanto seus animais de estimação, quanto suas responsabilidades financeiras", informaram.

Guimê também falou sobre a polêmica e deixou claro que não quer que Lexa pague suas dívidas. "Não neguei em pagar minha parte de rescisão de nenhuma funcionária que trabalhou pra mim ou comigo enquanto estava com a Lexa, só não estou mais falando com ela, e nessa minha ausência de respostas, provavelmente ela e seu pessoal tiraram essa conclusão precipitada e estão divulgando essa mentira para querer se passar de 'vítima'/'injustiçada'", escreveu.

