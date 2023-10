Equipe de Lexa se pronuncia após rumores com MC Guimê

Equipe de Lexa dá sua versão sobre rumores de que a cantora estaria pagando as dívidas do ex-marido, MC Guimê

A equipe da cantora Lexa emitiu um comunicado na tarde desta sexta-feira, 27, para informar a versão da cantora sobre os rumores de que estaria pagando as dívidas do ex-marido, MC Guimê. Eles informaram que ele não responde mais ao contato.

"A cantora Lexa esclarece por meio de sua assessoria de imprensa que a falta de resposta do Guilherme (Mc Guimê) levanta dúvidas sobre o cumprimento dos compromissos financeiros acordados durante o período em que estavam casados. Guilherme saiu de casa e abandonou tanto seus animais de estimação, quanto suas responsabilidades financeiras", informaram.

Por sua vez, MC Guimê se pronunciou em um post no Instagram e disse que não fala mais com a ex-mulher e que não quer que ela pague suas dívidas. "Mais uma mentira circulando na internet, e eu precisarei pontuar algumas questões aqui para que fique bem claro este assunto. Não neguei em pagar minha parte de rescisão de nenhuma funcionária que trabalhou pra mim ou comigo enquanto estava com a Lexa, só não estou mais falando com ela, e nessa minha ausência de respostas, provavelmente ela e seu pessoal tiraram essa conclusão precipitada e estão divulgando essa mentira para querer se passar de 'vítima'/'injustiçada'", escreveu.

E completou: "O processo do imóvel refletiu na Lexa pa éramos casados com comunhão de bens. Jamais quis ou pedi para que ela pagasse. Foi um pedido que veio da Justiça, não meu. Eu comprei o imóvel para morarmos juntos. Tivemos momentos bons e felizes lá, mas infelizmente, por ter sido um contrato cheio de falhas, essa briga vem se arrastando na Justiça até hoje".

Por fim, ele disse: "Por mais que quando casamos afirmamos que 'estaríamos juntos na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença', não preciso e não quero que ela pague esse processo ou qualquer outra coisa. Porém, temos que aguardar a decisão final da Justiça, e eu continuarei nessa batalha sem querer nada do que é dela".