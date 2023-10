MC Guimê se pronuncia após rumores envolvendo a ex-mulher, Lexa

MC Guimê rompe o silêncio após rumores envolvendo questões financeiras e a cantora Lexa

O cantor MC Guimê escreveu um pronunciamento nas redes sociais após ver o seu nome envolvido em novos rumores. Desta vez, ele foi alvo de boatos de que a ex-mulher, a cantora Lexa, estaria pagando as dívidas dele após a separação. Então, ele desmentiu ao dar a sua versão do que está acontecendo.

MC Guimê informou que não quer que ela pague sua dívida e explicou de onde vem as contas. "Mais uma mentira circulando na internet, e eu precisarei pontuar algumas questões aqui para que fique bem claro este assunto. Não neguei em pagar minha parte de rescisão de nenhuma funcionária que trabalhou pra mim ou comigo enquanto estava com a Lexa, só não estou mais falando com ela, e nessa minha ausência de respostas, provavelmente ela e seu pessoal tiraram essa conclusão precipitada e estão divulgando essa mentira para querer se passar de 'vítima'/'injustiçada'", escreveu.

E completou: "O processo do imóvel refletiu na Lexa pa éramos casados com comunhão de bens. Jamais quis ou pedi para que ela pagasse. Foi um pedido que veio da Justiça, não meu. Eu comprei o imóvel para morarmos juntos. Tivemos momentos bons e felizes lá, mas infelizmente, por ter sido um contrato cheio de falhas, essa briga vem se arrastando na Justiça até hoje".

Por fim, ele disse: "Por mais que quando casamos afirmamos que 'estaríamos juntos na alegria e na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença', não preciso e não quero que ela pague esse processo ou qualquer outra coisa. Porém, temos que aguardar a decisão final da Justiça, e eu continuarei nessa batalha sem querer nada do que é dela".

MC Guimê cobriu tatuagem que fez para Lexa

O cantor MC Guimê decidiu virar a página após se separar de Lexa e até se despediu da tatuagem que tinha feito para a ex-mulher em seu corpo. O astro tinha o rosto da ex tatuado em sua perna. Agora, ele transformou o desenho totalmente para esconder o rosto da ex.

Guimê tinha feito a tatuagem com o rosto de Lexa no início de 2022 para homenageá-la em seu aniversário. A imagem trazia o rosto dela inspirado em uma foto do casamento deles, na qual ela estava vestida de noiva.

Agora, a tatuagem representa outra mulher. O rosto ganhou uma bandana para cobrir a boca e o nariz, os olhos foram redesenhados e ele também mudou o penteado do cabelo do desenho, além de colocar um boné. Na legenda, ele apenas disse: “Incrível arte, feita por @mitsunagatattoo @nauticatattooanaliafranco”. Além disso, ele incluiu a hashtag “Bora pra próxima”.