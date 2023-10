Após polêmica, Lexa curte parque de diversões e dispara: “Queriam o quê?”

A cantora Lexa surgiu em um parque de diversões nos Estados Unidos após polêmica envolvendo seu ex-marido MC Guimê e sua mãe

Neste final de semana, Lexa surpreendeu seus seguidores ao publicar fotos em seu Instaram de uma viagem aos Estados Unidos. A viagem a lazer veio em meio a uma polêmica que Lexa se envolveu com seu ex-marido MC Guimê.

No sábado, 27, a cantora apareceu posando em frente a um parque de diversões em Orlando, nos Estados Unidos. Nas fotos tiradas pela cantora e ex-BBB Gabi Martins, que acompanhou Lexa na viagem, a dona do hit “Provocar” surgiu com um look all-black composto por camiseta e short curtinho.

“Um dos meus lugares favoritos no mundo! Terceira vez em um ano. Eu não canso”, declarou a artista que surgiu sorridente nos cliques. Gabi Martins elogiou a amiga: “Linda”. E o ator Ricardo Vianna, apontado como novo affair da artista, também comentou: “Amo te ver assim! Feliz e radiante”. E Lexa respondeu: “Você é maravilhoso”.

Porém, uma seguidora questionou as fotos de Lexa, que estava esbanjando felicidade no parque. “Sei não, mostrando o tempo todo que está feliz, como será que está de verdade?”, provocou a internauta. E a cantora respondeu à altura disparando: “Ué gente, eu tô na Universal, vocês queriam o quê? Eu chorando? Que loucura”.

Em uma outra postagem feita nesse domingo, 28, Lexa curtia seu segundo dia de parque. A famosa posou com um corset de estampa militar e um short preto que deixava suas pernas em evidência em frente ao castelo da saga dos filmes “Harry Potter”.

“Segundo dia nesse lugar MARAVILHOSO”, declarou a famosa na legenda da publicação que ainda contava com um vídeo de Lexa com Gabi e outras amigas curtindo o dia no parque. A participante do BBB 20 e cantora sertaneja comentou novamente no post da amiga: “Amo demais! Foi tudo”. E o suposto affair, Vianna comentou com emojis apaixonados, e Lexa respondeu da mesma forma.

Relembre a polêmica!

Nessa semana, MC Guimê veio a público em suas redes sociais para desmentir boatos de que sua ex-esposa, Lexa, estaria pagando suas dívidas após a separação. "Mais uma mentira circulando na internet, e eu precisarei pontuar algumas questões aqui para que fique bem claro este assunto. Não neguei em pagar minha parte de rescisão de nenhuma funcionária que trabalhou pra mim ou comigo enquanto estava com a Lexa, só não estou mais falando com ela, e nessa minha ausência de respostas, provavelmente ela e seu pessoal tiraram essa conclusão precipitada e estão divulgando essa mentira para querer se passar de 'vítima'/'injustiçada'", afirmou.

A mãe de Lexa, Darlin Ferrattrry, se envolveu no conflito e saiu em defesa da filha republicando um vídeo onde um homem dizia a seguinte mensagem: "Se um dia você mudar de ideia, mudar seu coração e não amar mais minha filha. Por favor, não machuque ela. Apenas traga-a de volta para mim e devolva-a para mim, ok?”.

Por fim, a equipe de Lexa se pronunciou em relação a toda essa situação: "A cantora Lexa esclarece por meio de sua assessoria de imprensa que a falta de resposta do Guilherme (Mc Guimê) levanta dúvidas sobre o cumprimento dos compromissos financeiros acordados durante o período em que estavam casados. Guilherme saiu de casa e abandonou tanto seus animais de estimação, quanto suas responsabilidades financeiras".