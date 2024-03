Ana Hickmann se emociona ao realizar palestra importante: 'Foi muito forte'

Apresentadora da Record TV, Ana Hickmann não conteve a emoção ao realizar uma palestra especial para duas mil mulheres no Ceará

A modelo e apresentadora Ana Hickmann dividiu com os seguidores um momento bastante especial vivido em Juazeiro do Norte, no Ceará. Através das redes sociais, ela contou que ficou bastante emocionada ao realizar uma palestra para duas mil mulheres na última segunda-feira, 18, sobre assuntos envolvendo sua vida pessoal.

O registro da viagem também foi compartilhado por Ana em seu canal no YouTube, onde relatou ter se sentido acolhida com a recepção carinhosa do público presente no evento. "A energia que senti hoje foi tão forte, tão emocionante, que há muito tempo não ficava emocionada desse jeito num evento", iniciou ela.

E completou: "Eu não pensei que atitudes pessoais minhas pudessem impactar tanto na vida de outras mulheres. Não costumo me emocionar aqui no canal, mas hoje está sendo bem difícil. Foi muito forte o jeito que fui abraçada aqui, o que escutei dessas mulheres... é de ficar arrepiada".

Em novembro do ano passado, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, denunciou o ex-marido, o empresário Alexandre Correa, por agressão física. Desde então, Ana Hickmann fala sobre o assunto abertamente a fim de incentivar e encorajar outras mulheres que também são vítimas a denunciarem a violência.

Recentemente, ela fez uma live em seu Instagram e, ao longo de um desabafo forte, explicou por quais canais a denúncia pode ser realizada.

Edu Guedes se declara após festinha do filho de Ana Hickmann

No último sábado, 16, Ana Hickmann organizou uma festa em sua mansão para comemorar o aniversário do herdeiro, Alezinho, fruto de seu antigo casamento com Alexandre Correa. Edu Guedes, o novo padrasto do menino, marcou presença no evento e não poupou elogios ao se declarar para a apresentadora em um comentários nas redes sociais.

Ana abriu um álbum de fotos da celebração em família através de seu perfil oficial no Instagram e compartilhou alguns cliques ao lado do pequeno na festinha. Entre os registros, ela exibiu detalhes da decoração e mostrou que o herdeiro aproveitou cada momento. Alezinho brincou com os amiguinhos, comeu muitos doces e até relaxou na piscina.

Além das fotos com o menino, a loira também acrescentou uma selfie discreta ao lado de seu novo namorado. Na legenda, a apresentadora se declarou para o pequeno e celebrou o dia especial com seu herdeiro, que completou 10 aninhos há algumas semanas: "Filho você merece tudo de melhor nessa vida!! Eu te amo!!! Hoje o dia foi muito especial, do jeito que me pediu. Feliz aniversário!!!", ela escreveu.

Entre os comentários, o chef de cozinha e apresentador decidiu elogiar a nova namorada e o enteado com um recado carinhoso. Confira!