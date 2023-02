Ana Hickmann e Alexandre Correa celebram 25 anos de casados: ''Aprendemos a dividir nossos sonhos''

Ana Hickmann e Alexandre Correa trocam declarações nas bodas de prata e surgem em foto antiga no dia da cerimônia no cartório, em 1998

Nesta terça-feira, 14, é dia de festa na casa da família Hickmann Correa! Isso porque o casal Ana Hickmann (41) e Alexandre Correa está completando bodas de prata!

Nas redes sociais, a apresentadora do Hoje em Dia, da Record TV, compartilhou uma série de fotos ao lado do empresário ao comemorar os 25 anos de união. A loira fez questão de escrever um texto carinhoso para o amado, com quem tem Alezinho, de 8 anos.

"Urso, FELIZ ANIVERSÁRIO! 25 anos casados! 25 anos construindo nossa história. Poderíamos escrever um livro, com direito a muito romance, várias aventuras, alegrias, comédia, momentos de tensão e terror, drama, superação, mas sem dúvida o ponto alto do livro seriam a inúmeras provas de amor. Quando te vi pela primeira vez, já sabia que você era o homem da minha vida. O que eu não sabia ou esperava é que você me daria o maior tesouro da minha vida: nosso filho. Te amo!", se derreteu Ana no Instagram.

O empresário também não deixou a data passar em branco, e como de costume, declarou seu amor pela amada na web ao dividir alguns cliques antigos dos dois. Um dos registros é da cerimônia no civil, em 1998. "Hoje celebramos 25 anos de união! Essa primeira foto é no cartório, no dia do nosso casamento civil - 14/02/1998. Nós aprendemos a dividir os nossos sonhos, nos respeitar e a perdoar. Isso é amar! E, por causa disso, hoje estamos completando 25 anos de casados. Juntos na alegria e na tristeza. Obrigado por tudo. Eu te amo, Ana!!! Feliz Bodas de Prata pra nós", escreveu Ale.

Ana Hickmann e Alexandre Correa celebram 25 anos juntos

Ana Hickmann resgata cachorrinho na estrada: "Foi deixado pra morrer"

A apresentadora Ana Hickmann emocionou os fãs ao fazer uma boa ação e resgatar um cachorrinho abandonado na estrada.

O marido de Ana, o empresário Alexandre Correa, foi quem registrou o momento em que a famosa pega o animal com sua jaqueta e entra com ele no carro da família.

No registro, publicado em seu Instagram, Alexandre questiona Ana: "Você pegou o animal na rua, né?" Ela responde: "Ele foi deixado pra morrer aqui. Não vou deixar ele aqui. É um bebê ainda, está machucado. Sabe o que vou precisar? De alguma coisa pra botar no chão pra protegê-lo. Estaciona o carro melhor, porque aqui é perigoso". Em seguida, a famosa completou: "A gente vai te levar pra buscar ajuda. Vou levar ele no veterinário", disse ela, que não revelou se vai adotar o cão.

