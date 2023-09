Ana Furtado impressiona ao refazer foto em aeroporto com Boninho: "Colecionando memórias"

A apresentadora Ana Furtado surpreendeu os seguidores ao resgatar uma foto do passado com Boninho

A apresentadora Ana Furtado curtiu alguns dias de descanso nos Estados Unidos ao lado do marido, o diretor da TV Globo Boninho, e ao retornar ao Brasil nesta quarta-feira, 6, ela decidiu refazer uma foto com o amado no aeroporto.

Na foto postada no feed do Instagram, a famosa aparece sentada no carregador de bagagem, e Boninho se prepara para carrega-lá. Furtado também dividiu uma foto antiga, fazendo a mesma pose com o marido, e brincou com a situação.

"Se eu digo que tô cansada, ele me carrega como for! Eu mereço, né?", se divertiu a apresentadora, celebrando mais um momento especial com o amado. "Mais uma viagem juntos! Há 27 anos colecionando destinos, memórias… e sabe qual é o melhor? Que ainda temos um mundo e uma vida inteira pela frente! Te amo", completou, se declarando.

Os seguidores amaram as duas fotos do casal. "Que lindos", disse uma seguidora. "Que massa a 2ª foto", escreveu outra. "Lindos demais, que gracinha. Demonstra carinho, zelo, muito amor. Sucesso sempre, felicidades", falou uma fã. "Vocês emanam amor! Lindo de ver!", comentou mais uma.

Ana e Boninho, vale lembrar, estão juntos há 27 anos, e completaram 23 anos de casados em março. Da união dos dois nasceu a única filha do casal, Isabella Furtado, que tem 16 anos.

Confira as fotos:

Vitória contra o câncer

A apresentadora Ana Furtado usou as redes sociais para dividir um momento emocionante com seus seguidores! Nesta quarta-feira, 6, a esposa de Boninho relembrou sua última sessão de quimioterapia e comemorou a remissão total do câncer após cinco anos em tratamento, sem apresentar sinais da doença.

"Há exatos 5 anos fazia a minha última sessão de quimio! A minha última sessão da vitória, como eu costumava chamar. A enfermeira Luciane me acompanhou durante todas elas! Mudava o dia e o turno para estar comigo. Gratidão a todos que me deram tanto amor na jornada mais dura e difícil da minha vida. Tudo passa e sou Grata! Em menos de 1 mês, terei minha CURA total", disse a mãe de Isabella, que está com 16 anos. Veja a publicação!