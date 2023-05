Ana Furtado e Boninho celebram os 16 anos da filha, Bella

Ana Furtado publica fotos inéditas para celebrar o aniversário de Bella, fruto do relacionamento com Boninho

A apresentadora Ana Furtado (49) e o diretor de TV Boninho (61) têm motivos de sobra para comemorar! Neste feriado, segunda-feira, 1, a primogênita do casal, Isabella Furtado, conhecida como Bella, celebrou seus 16 anos. Pelas redes sociais, a mamãe coruja exibiu vários registros inéditos da herdeira e fez uma declaração emocionante.

No primeiro clique, a adolescente esbanja beleza ao posar com uma saia e top de paetês brilhantes, além de um salto alto para curtir o Carnaval com a família. Na sequência, Ana também incluiu uma foto em que o diretor aparece fazendo pose ‘de quebrada’ com a menina, além de alguns registros de Boninho babando pela herdeira.

Na legenda, Ana declarou todo seu amor: “De repente… meu bebê faz 16! Linda! Meu amor! O maior de todos! Te amo! Seja feliz sempre!”, a apresentadora escreveu na publicação especial se derretendo pela filha e concluiu a homenagem com uma foto abraçadinha com Bella, quando ela ainda era um bebê.

Nos comentários, diversas celebridades globais elogiaram a beleza da menina: “Princesa Linda! Muito amor e saúde para ela!”, desejou a cantora Ivete Sangalo. “Que linda! Felicidades para ela!”, disse a apresentadora Fátima Bernardes. “Que linda”, a cantora Simony se derreteu. “Um espetáculo”, Fafá de Belém também prestou sua homenagem. "Gente! Uma moça linda!", disse a jornalista Geovanna Tominaga.

Boninho é flagrado no shopping com a família:

Na reta final do BBB 23, o diretor da TV Globo, Boninho, foi flagrado curtindo com a família em seu pouco tempo livre em meio a tanto trabalho. O artista foi fotografado passeando em um shopping do Rio de Janeiro acompanhado de Ana Furtado, que deu um show de elegância com um look branco, e de seu pai, o empresário Boni (87).