Na reta final do BBB 23, Boninho é flagrado no shopping com a família

Ao lado de Ana Furtado e do pai, Boninho é flagrado curtindo passeio no shopping; veja

Faltando três dias para a final do BBB 23, o diretor global, Boninho (61), foi flagrado curtindo com a família seu pouco tempo livre em meio a tanto trabalho. Neste domingo, 23, ele foi fotografado passeando em um shopping do Rio de Janeiro com Ana Furtado (49) e Boni (87).

Ao lado da esposa e do pai, o funcionário de alto cargo da Globo surgiu usando um look despojado. De roupa toda preta, Boninho deu um toque especial com um tênis branco e preto estampado.

Cheia de elegância, Ana Furtado - que deixou a emissora carioca no passado após 26 anos de casa - roubou a cena ao aparecer toda de branco. De calça e uma espécie de cropped, a apresentadora deu um show de beleza e boa forma com muita classe.

Acostumados com fotógrafos ao passearem no shopping, a família não se mostrou incomodada com os cliques e até sorriram no momento.

Veja as fotos de Boninho com a família no shopping:

Fotos: Edson Aipim/ AgNews

Ana Furtado e Boninho comemoram 23 anos de casados

Dia de festa na casa de Ana Furtado e Boninho! Nas últimas semanas, o casal celebrou mais um ano de união!

Comemorando os 23 anos de casamento, a apresentadora e o diretor do Big Brother Brasil trocaram declarações de amor nas redes sociais. Os dois, que tem uma filha, Isabella, de 15 anos, ressaltaram a parceria ao longo dos 27 anos que estão juntos.

"Há exatos 23 anos oficializamos a nossa união. E há exatos 27 nós nos encontramos pela primeira vez. Foi exatamente nesse dia que eu soube que seria pra sempre. Que sorte a minha ter encontrado o meu melhor amigo no meu grande amor. Te amo", completou Ana, que ainda citou: "'Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim'".

Em seu feed no Instagram, Boninho compartilhou um vídeo reunindo momentos do casal, e também com a herdeira, e se derreteu: "Ana, você é meu porto seguro, minha amiga e companheira. Meu amor, minha vida. Feliz aniversário de casamento", escreveu ele. "Ela é meu amor, 23 anos de casados, mais 4, 5, 6 anos juntos e quase chegando nos 30 [de casamento]. E eu quero dizer para você que você é minha vida para sempre", completou o diretor no registro.

Confira as declarações de Ana Furtado e Boninho no aniversário de casamento:

