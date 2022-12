Álvaro rompe o silêncio para defender Gkay: 'O mundo está contra você'

Álvaro se pronuncia sobre a polêmica envolvendo a amiga Gkay nas redes sociais: 'Estou do seu lado'

O influenciador digital Álvaro usou as redes sociais para se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo a amiga e humorista Gkay. Ela está sendo alvo de críticas desde que reclamou da piada de Fábio Porchat no prêmio Melhores do Ano. Ela não gostou de ser assunto na atração e desabafou, mas outras pessoas começaram a alfinetar a jovem. Assim, Álvaro decidiu romper o silêncio para apoiar a amiga.

Em um post no Instagram, ele relembrou uma foto antiga dos dois juntos em um camarim e falou que está ao lado dela neste momento. "Sei que o mundo está contra você…. mas tô do seu lado. Pra te dar apoio e puxão de orelha quando preciso. E você sabe disso. Aí agora é eu e tu contra o mundo. Depois a gente vê no que dá. Te amo. De sempre para sempre", disse ele.

Mais cedo, o humorista Carlinhos Maia também se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Gkay e contou que se identifica com a situação que ela está passando. "Quando levei uma porrada parecida de tanta gente assim, no início eu não entendia. Hoje agradeço por todas as palmadas, entendi que quando muita gente está apontando algo na mesma intensidade e repetição, significa que eu precisava mudar algo que todos enxergavam menos eu. Gosto de gkay e torço muito por ela, sei o quanto fama/dinheiro, deslumbra a gente", disse ele.

E falou sobre o caso da Gkay: "Agora ela não vai entender, mas no futuro vai agradecer! Aos amigos que a amam e família, deem amor a ela nessa fase, e gkay, ouça os que te querem bem. Evoluir, ouvir, recomeçar, faz parte, você tem muito pela frente, pois te acho gigante".