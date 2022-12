Professor de Gkay na ‘Dança dos Famosos’ detona humorista em rede social

Professor de dança Rodrigo Thomaz entra na polêmica briga entre Gkay e Fábio Porchat e detona influenciadora

E a grande polêmica envolvendo o nome da humorista Gkay (30) só aumenta! Nesta terça-feira, 27, o professor de dança da influenciadora no quadro “Dança dos Famoso”, Rodrigo Thomaz, veio à público em suas redes sociais para expor alguns problemas que teve com ela.

Depois de toda a polêmica envolvendo a piada feita por Fabio Porchat no Domingão, o dançarino aproveitou o embalo para desabafar em seu perfil oficial no Instagram sobre como foi trabalhar com a influenciadora. Mesmo com uma conta fechada na rede social, Rodrigo disse que estava divulgando seu desabafo apenas para os mais próximos, que acabou indo para o ralo, pois alguém tirou print e divulgou para as páginas de fofoca.

“Nunca falei abertamente sobre o assunto Gkay, mas já está acontecendo naturalmente e outras pessoas estão mostrando quem ela é. Pois é, obrigado, Porchat, por falar 1/5 do que Gkay é de verdade”, começou.

“Tive o ‘prazer’ de conhecer e conviver até mesmo em sua casa, com o pior ser humano que já pude conhecer. É lamentável uma pessoa não saber usar a fama para o lado positivo. Sim, ela é tudo isso que ele falou e muito mais para o lado negativo, infelizmente. Passei inúmeras situações extremamente desagradáveis ao lado dela e vocês não têm ideia de como isso me abalou emocionalmente e psicologicamente. Mas é isso aí!”, completou o dançarino.

🚨BOMBA: Professor de dança da Gkay do ‘Dança dos Famosos’ detona a humorista:



“Obrigado Porchat, por falar o que a Gkay é de verdade. Foi o pior ser humano que conheci. É lamentável uma pessoa não saber usar a fama para o lado positivo. Ela é tudo o que ele falou e muito mais.” pic.twitter.com/I6chm6Rnto — CHOQUEI (@choquei) December 27, 2022

Fábio Porchat garante que piada não estragou Natal de Gkay: ''Foi estragado pelo ano dela''

No vídeo publicado pelo ator, ele critíca a postura de Gkay em meio à polêmica criada pela piada de Fábio. “Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A Gkay foi uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de cliente, que é na Netflix… E eu não tô aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela", declarou o global.

Fábio Porchat então comentou que ouve muitas coisas negativas sobre ela. "Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata as pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal a produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela, um Natal miserável”, disparou.