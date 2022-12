Fábio Porchat garante que piada não estragou Natal de Gkay: ''Foi estragado pelo ano dela''

Humorista Fábio Porchat se pronunciou em vídeo após repercussão de sua piada envolvendo o nome de Gkay

O desentendimento envolvendo Fábio Porchat e Gkay está dando o que falar desde domingo, 25, quando o Melhores do Ano foi ao ar na Globo. O humorista fez uma piada envolvendo o nome da influenciadora durante a homenagem para Jô Soares e a brincadeira não teve um desdobramento positivo.

Após ouvir que o apresentador falecido partiu por não querer entrevistar uma pessoa como ela, Gkay desabafou em seu Twitter revelando que precisou sair de perto da mãe para não chorar na frente dela e estragar o Natal da família.

Enquanto isso, Fábio Porchat teria mandado uma mensagem para a famosa, que declarou que não responderá o recado. O humorista então contou em uma live que realmente enviou uma mensagem, contudo não pedindo desculpas pelo que falou. Ele ainda aproveitou para falar o que acha da situação.

“Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A Gkay foi uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de cliente, que é na Netflix… E eu não tô aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela", declarou o global.

Fábio Porchat então comentou que ouve muitas coisas negativas sobre ela. "Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata as pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal a produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela, um Natal miserável”, disparou.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Por que Gkay virou piada na TV Globo? Entenda confusão entre famosos

A influenciadora Gessica Kayane, a Gkay, não esteve presente no especial Melhores do Ano, no Domingão com Huck, mas definitivamente foi um dos destaques da atração neste domingo (26). Ela foi citada diversas vezes em piadas dos humoristas que estavam presentes e acabou dando o que falar nas redes sociais.

Em uma das piadas, a moça foi alfinetada por Fábio Porchat, que afirmou que o apresentador Jô Soares preferiu morrer ao ter que entrevistar a paraibana. A situação acabou gerando uma série de publicações da própria influencer.

Em outra ocasião, Tatá Werneck afirmou que "tinha medo de Gkay". Já o comediante Paulo Vieira, não perdeu tempo e provocou a nordestina falando sobre a festa de seu aniversário, a popular Farofa da Gkay, que foi transmitida pelo Globoplay e Multishow.