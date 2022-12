Carlinhos Maia deixa recado para Gkay em meio à polêmica

Carlinhos Maia dá o seu apoio para Gkay após polêmica com Fábio Porchat durante a premiação Melhores do Ano

O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia fez um comentário sobre a polêmica envolvendo os humoristas Gkay e Fábio Porchat por causa de uma piada dele na premiação Melhores do Ano, do Domingão com Huck. Gkay foi criticada nas redes sociais e Maia decidiu apoiar a colega de profissão.

Em um recado no perfil 'Subcelebrities' no Instagram, ele contou que se identifica com o que ela está passando e a aconselhou a ouvir os seus amigos.

"Quando levei uma porrada parecida de tanta gente assim, no início eu não entendia. Hoje agradeço por todas as palmadas, entendi que quando muita gente está apontando algo na mesma intensidade e repetição, significa que eu precisava mudar algo que todos enxergavam menos eu. Gosto de gkay e torço muito por ela, sei o quanto fama/dinheiro, deslumbra a gente", disse ele.

E falou sobre o caso da Gkay: "Agora ela não vai entender, mas no futuro vai agradecer! Aos amigos que a amam e família, deem amor a ela nessa fase, e gkay, ouça os que te querem bem. Evoluir, ouvir, recomeçar, faz parte, você tem muito pela frente, pois te acho gigante".

Fábio Porchat se pronuncia após polêmica com Gkay

Depois da repercussão de sua piada envolvendo Gkay, Fábio Porchat gravou um vídeo nas redes sociais para dar a sua versão sobre a polêmica. Ele se defendeu sobre a sua declaração no Melhores do Ano e o recado que mandou para Gkay após a repercussão do caso.

“Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A Gkay foi uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de cliente, que é na Netflix… E eu não tô aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela", declarou o global.

Fábio Porchat então comentou que ouve muitas coisas negativas sobre ela. "Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata as pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal a produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela, um Natal miserável”, disparou.