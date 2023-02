Alinne Moraes faz rara aparição com o filho e o marido durante passeio

Alinne Moraes curte passeio em um shopping com o filho e o marido no Rio de Janeiro

A atriz Alinne Moraes encantou seus fãs ao ser fotografada em um momento raro com o filho, Pedro, de 9 anos, e o marido, o cineasta Mauro Lima. Discreta com a vida pessoal, ela raramente é fotografada em família, mas foi flagrada em um passeio nesta quinta-feira, 23.

Os dois foram vistos andando nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. Ao perceber que estava sendo fotografado, Pedro deu um sorriso.

Vale lembrar que Alinne e Mauro estão casados desde 2012. A atriz está longe das novelas desde que atuou em Um Lugar ao Sol, da Globo.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Alinne Moraes encontra o ex-namorado em evento

Durante um baile de carnaval, a atriz Alinne Moraes (40) encontrou o ex-namorado, o ator Cauã Reymond (42), e a atual esposa dele, a modelo Mariana Goldfarb (32), na noite de terça-feira, 21!

Usando um look poderoso todo metálico, Alinne chegou ao Baile da Arara acompanhada do marido, o diretor Mauro Lima, e parou para bater um papo com o casal no evento que contou com a presença de muitos famosos.