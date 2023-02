De look poderoso, Alinne Moraes encontra o ex, Cauã Reymond, e a atual dele, Mariana Goldfarb

Usando look metálico, Alinne Moraes faz rara aparição com o marido e bate papo com o ex, Cauã Reymond, e Mariana Goldfarb em baile de Carnaval

A atriz Alinne Moraes (40) encontrou o ex, Cauã Reymond (42), e a atual dele, a modelo Mariana Goldfarb (32), em um baile de Carnaval no Rio de Janeiro na noite de terça-feira, 21!

Usando um look poderoso todo metálico, Alinne chegou ao Baile da Arara acompanhada do marido, o diretor Mauro Lima, e parou para bater um papo com o casal no evento que contou com a presença de muitos famosos.

De hot pants prateada, a famosa deixou o corpão à mostra ao apostar no vestidinho todo vazado e cobriu os seios com adesivos.

Vale lembrar que Alinne é casada com Mauro desde 2012, e os dois são pais de Pedro, de 8 anos de idade. Já Cauã e Mariana, oficializaram a união em 2019. Os atores namoraram entre 2002 e 2005, e voltaram a contracenar na novela Um Lugar ao Sol, de 2020.

Recentemente, Alinne Moraes surgiu em cliques raríssimos com o herdeiro e chamou atenção dos seguidores pela semelhança.

Confira o encontro de Alinne Moraes com o ex, Cauã Reymond, e Mariana Goldfarb:

Fotos: Carlos Santtos/Ag News

Mariana Goldfarb celebra conclusão de curso

A modelo Mariana Goldfarb usou as redes sociais para compartilhar com os fãs mais uma conquista da vida profissional!

A nutricionista postou uma série de imagens dos dias que passou em meio à natureza aprimorando a carreira e comemorou a formação de terapeuta ayurveda, que é uma terapia milenar indiana com foco no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito a fim de prevenir e tratar doenças e que desenvolve também o autoconhecimento.

"Sabe quando você duvida de você? Quando você acha que não consegue? Quando se diminui e se apequena? Então, o mundo não ganha nada quando você faz isso, mas quando você acredita, quando investe em si mesmo todo mundo ganha, não só você, você tem coisas a acrescentar na vida dos outros", começou escrevendo.

