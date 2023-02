Mariana Goldfarb celebra conclusão de curso: ''Sabe quando você duvida de você?

Após dois anos estudando, modelo Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, comemora fim de curso de terapeuta ayurveda

Nesta quinta-feira, 09, a mulher do ator Cauã Reymond (42), a modelo Mariana Goldfarb (32) usou as redes sociais para compartilhar com os fãs mais uma conquista da vida profissional!

A nutricionista compartilhou uma série de imagens dos dias que passou em meio à natureza aprimorando a carreira e comemorou a formação de terapeuta ayurveda, que é uma terapia milenar indiana com foco no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito a fim de prevenir e tratar doenças e que desenvolve também o autoconhecimento.

"Sabe quando você duvida de você? Quando você acha que não consegue? Quando se diminui e se apequena? Então, o mundo não ganha nada quando você faz isso, mas quando você acredita, quando investe em si mesmo todo mundo ganha, não só você, você tem coisas a acrescentar na vida dos outros", começou escrevendo em seu perfil no Instagram.

"Cada talento que você reprime não é uma perda só pra você, mas pra todos que podem se beneficiar com os seus aprendizados. Você tem poder de ser fator de soma na sociedade. Investir em si é uma responsabilidade nada individual", acrescentou ela, agradecendo ainda aos professores, companheiros de curso e todos que fizeram parte do curso. "Obrigada queridos que estavam lá comigo, todo o staff da cozinha, limpeza e professores e especialmente a mim mesma ao acreditar em mim, formada como terapeuta ayurvédica depois de 2 anos de curso", finalizou Goldfarb.

Confira o post de Mariana Goldfarb sobre conclusão do curso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Após surgir com meia de maconha, Mariana Goldfarb defende uso da planta

Na manhã de quarta-feira, 08, a modelo Mariana Goldfarb chamou a atenção nas redes sociais ao surgir com uma meia com estampa de maconha.

Nos Stories de seu Instagram, a influenciadora digital postou um vídeo em que aparece fazendo carinho em um cachorro, em que é possível ver que ela estava com a meia com desenhos de folhas de cannabis. Após a repercussão da peça que vestia, Mariana se manifestou e afirmou que não utiliza a planta. No entanto, defende o uso medicinal da cannabis.

"Tá todo mundo me perguntando se eu sou maconheira por causa da minha meia. Eu não fumo maconha, mas eu sou grande entusiasta do que o CBD pode fazer pelas pessoas e eu acho que tem ajudado muita gente, principalmente quem tem doença neurológica, dor, insônia, ansiedade... Tem vários estudos muitos legais", começou falando sobre o canabidiol, um dos compostos da cannabis, assim como o THC, que é o responsável pela famosa "brisa."

