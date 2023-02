Após surgir com meia de maconha, Mariana Goldfarb responde se fuma

Modelo Mariana Goldfarb fala sobre benefícios da cannabis e conta se fuma após aparecer usando uma meia com desenhos de folha

Na manhã desta quarta-feira, 08, a modelo Mariana Goldfarb (32) chamou a atenção nas redes sociais ao surgir com uma meia com estampa de maconha.

Nos Stories de seu Instagram, a influenciadora digital, esposa do ator Cauã Reymond (42), postou um vídeo em que aparece fazendo carinho em um cachorro, em que é possível ver que ela estava com a meia com desenhos de folhas de cannabis.

Após a repercussão da peça que vestia, Mariana se manifestou e afirmou que não utiliza a planta. No entanto, defende o uso medicinal da cannabis.

"Tá todo mundo me perguntando se eu sou maconheira por causa da minha meia. Eu não fumo maconha, mas eu sou grande entusiasta do que o CBD pode fazer pelas pessoas e eu acho que tem ajudado muita gente, principalmente quem tem doença neurológica, dor, insônia, ansiedade... Tem vários estudos muitos legais", começou falando sobre o canabidiol, um dos compostos da cannabis, assim como o THC, responsável pela "brisa."

"Eu recomendaria você a dar uma olhada. Lógico que tudo que eu falo aqui, precisa de um acompanhamento médico, ninguém pode se receitar nada... Mas assim, CBD tem feito coisas muito legais pelas pessoas. Então, não tô falando do modo recreativo da planta, tô falando de uso medicinal. É bem diferente", disse ainda sobre o uso da maconha.

Confira Mariana Goldfarb falando sobre maconha:

