Que genética! Alinne Moraes surge em clique raríssimo com o filho: "Muito parecidinhos"

Na praia, Alinne Moraes exibe foto rara com o filho e semelhança chama a atenção dos internautas

Como cresceu! Na manhã desta segunda-feira, 06, a atriz Alinne Moraes (40) surpreendeu os seguidores ao surgir ao lado do herdeiro em um clique raríssimo compartilhado nas redes sociais.

Discreta em relação a sua vida pessoal, a modelo decidiu dividir com os internautas em sua conta no Instagram, alguns cliques raros em que surge ao lado do filho, Pedro (09), fruto de seu relacionamento com o cineasta Mauro Lima.

Na legenda da publicação, a artista apenas colocou alguns emojis.

Nos comentários, os fãs morreram de amores pelo registro de mãe e filho. "Ai, que lindos", disse uma admiradora. "Nossa a genética é formidável, muito parecidinhos", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “Impressionante como o tempo só te valoriza! ".

Ainda recentemente, Alinne Moraes impressionou ao compartilhar uma sequência de cliques na praia, enquanto fazia diversas poses no mar.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ALINNE MORAES:

Lindos!

Nas últimas semanas, Alinne Moraes apareceu agarradinha com o esposo, Mauro Lima e o filho, Pedro, em um álbum de fotos que derreteu o coração dos fãs.

Na sequência de imagens publicadas em sua conta oficial no Instagram, a atriz aparece esbanjando sua beleza natural, usando um biquíni estampado preto e branco em dia de sol no Rio de Janeiro.