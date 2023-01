De biquíni, Alinne Moraes surge em fotos raras com o marido e o filho em passeio de barco

Atriz Alinne Moraes recebe elogios pelo corpão em passeio de barco ao lado do marido, Mauro Lima, e o filho do casal, Pedro

A atriz Alinne Moraes (40) encheu seu feed de amor ao compartilhar cliques inéditos de momento de diversão na companhia da família!

Na sequência de imagens publicadas em sua conta oficial no Instagram, nesta quinta-feira, 19, a famosa aparece usando um biquíni estampado preto e branco em dia de sol no Rio de Janeiro.

Esbanjando sua beleza natural, ela chamou atenção pelo corpão e surgiu fazendo poses em passeio de barco ao lado do marido, Mauro Lima (55), e do filho deles, Pedro, de 8 anos de idade.

"Branquinha. Pororoquinha, guerreiro é", escreveu Alinne na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à artista. "Lindezas", falou Alexandra Martins. "Você é a mulher mais linda do Brasil", "Que mulher é essa, Brasil", "Gatíssima", "Como é linda", "Alinne, essa dispensa comentários", "Sereia linda", exaltaram os admiradores.

Confira as fotos de Alinne Moraes com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Morais (@alinnemoraes)

Alinne Moraes celebra aniversário do marido

Alinne Moraes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido, Mauro Lima, que completou 55 anos de idade.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques raros com o esposa e se declarou para o amado, com quem está casado desde 2012. "Viva o amor da minha vida!!! Feliz aniversário ioio!!! @mauro.lima.pavlov", escreveu a artista na legenda da publicação, em outubro de 2022. Os dois, aliás, são pais de Pedro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!