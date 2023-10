Rachel Sheherazade e Cariúcha se reencontram após brigas em 'A Fazenda 15'

Após brigas no reality 'A Fazenda 15', Rachel Sheherazade e Cariúcha se reencontraram durante a gravação de um programa

Nesta quinta-feira, 26, Rachel Sheherazade reencontrou Cariúcha após ter sido expulsa do reality A Fazenda 15, da Record TV. A jornalista e a cantora, que eram rivais no programa, aparecem em clima amigável durante a gravação do programa Domingo Espetacular, que vai ao ar no próximo domingo, 29.

O perfil oficial no Instagram do programa compartilhou alguns registros do reencontro. "O que acontece no jogo, fica no jogo? Aparentemente, sim. Arqui-inimigas em A Fazenda 15, Rachel Sheherazade e Cariúcha parecem ter deixado as desavenças para trás. Olha o clima de amizade que rolou no primeiro encontro das duas após suas saídas do reality rural", escreveram.

Vale lembrar que recentemente Cariúcha pediu perdão para Sheherazade após acusá-la de racismo quando elas estavam confinadas. A funkeira enviou uma carta e flores para a ex-peoa, para mostrar que estava arrependida, e durante a participação no Link Podcast, no YouTube, a jornalista leu a mensagem.

"O pedido de desculpa não nos garante restabelecer relacionamento com quem magoamos e humilhamos, entretanto, nos liberta da dor, da culpa e da injustiça. Eu sei que errei com você e que minhas palavras e ações te magoaram profundamente. É normal que você esteja com raiva. Quero pedir desculpa do fundo do meu coração. Você é uma pessoa muito especial para mim e não merecia ser tratada daquela forma. Prometo me esforçar para ser uma pessoa melhor. Me perdoa?", dizia a carta.

Rachel, então, respondeu: "Cariúcha, obrigada pelas flores. Não guardo nenhuma mágoa sua no meu coração, tá bom? Eu desejo muito sucesso para você. Você é uma menina talentosa, inteligente. Você foi um pouco levada pelas opiniões da [Kamila] Simioni, pelo seu comportamento um pouco destemperado, mas vamos esperar pelo melhor, tanto para a minha vida quanto para a sua. Eu desejo o melhor, que as portas se abram para você", desejou.

Confira as fotos do reencontro:

