A Fazenda 15: Rachel Sheherazade revela que vai processar Cariúcha

Em conversa com as aliadas, Rachel Sheherazade afirmou que vai processar Cariúcha após as acusações de racismo

Rachel Sheherazade, participante do reality A Fazenda 15, da Record TV, revelou que vai processar Cariúcha após as acusações de racismo.

Durante uma conversa com as colegas de confinamento Kally, Nadja e Jaquelline neste sábado, 7, no Rancho do Fazendeiro, a jornalista relembrou a briga que teve com a cantora, e afirmou que tomará providências.

"Eu vou processar por denúncia falsa de racismo, porque não cometi racismo, e ela diz que eu cometi racismo. Ela me chamou de vadia, veio pra cima de mim, dois caras que tiveram que segurar ela. Tentativa de agressão física, não vou desculpar", afirmou ela.

Em seguida, Sheherazade ainda disse que Cariúcha cuspiu na sua cara de propósito. "Ela falou cuspindo aqui na minha cara", relembrou a jornalista. "Mas sem querer o cuspe?", questionou Nadja. "Não, querendo. Para me provocar, claro", respondeu ela.

Confira:

Entenda a polêmica

Tudo começou na dinâmica do vaso, Rachel segurou um regador entre si e Cariúcha e pontuou que não queria ser cuspida porque isso poderia gerar a expulsão da cantora. Após um mal-entendido na casa, a fala foi interpretada de forma diferente por alguns participantes. Cariúcha e Simoni afirmaram que a a peoa teria dito para a cantora não cuspir nela porque "teria alguma doença". Com a repercussão, a Record fez um VAR e exibiu o que foi dito pela jornalista durante a dinâmica do vaso.

Durante a formação da Roça, Cariúcha disparou: "Ela [Rachel] disse que pegaria uma doença. Isso, para mim, é um ato super preconceituoso. Os preconceituosos acham que pretos e gays têm doenças. Está gravado, o Brasil inteiro vai assistir". Rachel rebateu: "As doenças são transmitidas pelo sangue, pelo suor, pelo sêmen e também pela saliva. Sim, você pode transmitir doenças pela saliva também. Você não transmite doenças por ser preta ou favelada [...] Você poderia ser japonesa, europeia, indígena. Com a sua alma, você seria igualmente podre! Eu vejo o interior. Não tente me colocar como uma pessoa preconceituosa."

Pedido de desculpas

O ator André Gonçalves conversou com Cariúcha sobre a briga que ela teve com Rachel e sugeriu que a cantora pedisse desculpas por xingá-la com palavras de baixo calão. A peoa concordou com o colega. "Isso eu me arrependi mesmo. Na hora da raiva, eu peguei pesado", admitiu.

Depois, Cariúcha se desculpou com Sheherazade, que em conversa com Lucas Souza e André revelou não acreditar em nada: "Cariúcha veio me pedir desculpas por ter me chamado de 'vadia', mas não deu nenhuma palavra sobre ter me acusado de racismo. Eu ouvi e falei 'ok, segue o jogo'. Não acredito em nenhuma palavra, mas vou seguir respeitando, falando bom dia e boa tarde, o básico. Eu já fui muito ingênua na vida."