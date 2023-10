O que aconteceu entre Rachel e Cariúcha? Entenda briga de A Fazenda 15 que pode parar na Justiça

Apresentadora de A Fazenda 15, Adriane Galisteu precisou intervir na briga entre Rachel e Cariúcha

Durante a edição desta quarta-feira, 4, Adriane Galisteu cessou um mal-entendido que estava circulando na sede de A Fazenda 15. A apresentadora esclareceu a situação que aconteceu entre Rachel Sheherazade e Cariúcha, que pode ir parar na Justiça. Entenda a seguir como tudo começou.

Tudo começou na dinâmica do vaso, Rachel segurou um regador entre si e Cariúcha e pontuou que não queria ser cuspida porque isso poderia gerar a expulsão da cantora. Após um mal entendido na casa, a fala foi interpretada de forma diferente por alguns participantes.

Cariúcha e Simoni afirmaram que Rachel teria dito para a cantora não cuspir nela porque "teria alguma doença". Com a repercussão, a Record fez um VAR e exibiu o que foi dito pela jornalista durante a dinâmica do vaso.

Leia também:Quem deve permanecer em A Fazenda 15? Vote em enquete entre peões da segunda roça

Nas imagens, a jornalista pede para a cantora não cuspir nela para não ser expulsa. Caso tenha ocorrido alguma acusação em outro momento, não foi exibido pela emissora na edição ao vivo ou pelo streaming PlayPlus.

Durante a formação da Roça, Cariúcha disparou: "Ela [Rachel] disse que pegaria uma doença. Isso, para mim, é um ato super preconceituoso. Os preconceituosos acham que pretos e gays têm doenças. Está gravado, o Brasil inteiro vai assistir."

Rachel rebateu: "As doenças são transmitidas pelo sangue, pelo suor, pelo sêmen e também pela saliva. Sim, você pode transmitir doenças pela saliva também. Você não transmite doenças por ser preta ou favelada [...] Você poderia ser japonesa, europeia, indígena. Com a sua alma, você seria igualmente podre! Eu vejo o interior. Não tente me colocar como uma pessoa preconceituosa."

A jornalista ainda afirmou que resolveria a questão judicialmente, e seu advogado usou as redes sociais para fazer um pronunciamento. "Vou ter que enfrentar dois advogados dos bons, segundo a participante. Af! Tadinha, vai morrer numa grana! Já está tudo pronto", escreveu no X (antigo Twitter).

CONFIRA O PRONUNCIAMENTO DO ADVOGADO DE RACHEL SHEHERAZADE: