A Fazenda 15: Rachel Sheherazade explica agressão e detona Jenny Miranda

"A Jenny é uma pessoa capaz de tudo", detonou Rachel Sheherazade após ser expulsa do reality 'A Fazenda 15'

Nesta sexta-feira, 20, Rachel Sheherazade, que foi expulsa do reality A Fazenda 15, da Record TV, conversou com Lucas Selfie no Live A Fazenda, e falou sobre o que motivou sua agressão a Jenny Miranda. Ao explicar o ocorrido, a jornalista detonou a peoa.

"Uma reação de defesa contra um ataque que seria feito contra mim. A Jenny é uma pessoa descontrolada, completamente descontrolada, uma pessoa imprevisível, uma pessoa agressiva por natureza, e de um porte físico muito superior ao meu. Uma mulher bombada, musculosa, que dá três do meu tamanho, da minha largura, raivosa", disparou.

"Desceu ali, me encurralou contra fundo da oficina. Eu tava com o alimento da ovelha, indo fazer a ovelha, que ela não ia fazer. Eu fui fazer a ovelha para que o animal não sofresse, e ela vai e diz que eu não vou fazer com o Lucas, que eu não mando. Ela tinha acabado de dizer que não ia fazer, então eu ia fazer com Lucas", acrescentou.

Sheherazade seguiu criticando Jenny. "Ela vem com aquela raiva toda, e ela vem e joga o corpo para cima de mim. Na hora que ela joga o corpo e a boca, e ela já tinha tentado agredir a Kally [no fim de uma festa]... Ela era capaz de tudo. A Jenny é uma pessoa capaz de tudo", ressaltou.

Confira:

"A Jenny é uma pessoa capaz de tudo", diz Rachel após assistir o momento da briga entre ela e a Fazendeira 🔥 #LiveAFazendapic.twitter.com/A3yZ3ndtNb — A Fazenda (@afazendarecord) October 20, 2023

Rachel diz que apenas se defendeu para não ser agredida por Jenny #LiveAFazendapic.twitter.com/E9xFp5lWl2 — A Fazenda (@afazendarecord) October 20, 2023

Entenda o que aconteceu

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15, da Record TV, na tarde desta quinta-feira, 19. De acordo com o comunicado para os confinados, ela descumpriu uma regra do programa. Com isso, a produção pediu para que os amigos dela fizessem as malas da jornalista.

A noite, a Record TV exibiu a cena que causou a expulsão de Sheherazade. Na edição ao vivo, a emissora revelou quando ela colocou a mão no rosto de Jenny durante uma discussão. A cena aconteceu na área de cuidados dos animais. Depois de brigarem durante toda a manhã, as duas gritavam uma com a outra quando Rachel tomou a atitude de colocar a mão no rosto de Jenny. Então, Lucas Souza entrou no meio delas para separá-las e evitar que a briga continuasse.