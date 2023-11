O que aconteceu com Lucas Souza em A Fazenda? Entenda desistência

Lucas Souza chamou a atenção da web com a desistência do reality show A Fazenda na última quarta-feira, 22; entenda o que aconteceu

Lucas Souza (41) chamou a atenção da web com a desistência do reality show A Fazenda na última quarta-feira, 22. Confinado desde setembro, o ex-marido de Jojo Todynho (26) viveu algumas brigas dentro do programa. Entenda o que aconteceu com Lucas Souza e o motivo da desistência.

Depois de viver uma briga intensa com Cezar Black (35) na última segunda-feira, 20, Lucas Souza passou por outra discussão com o colega de confinamento horas antes de apertar o botão de desistência de A Fazenda na tarde da última quarta-feira, 22. O conflitou começou após a peoa Jaquelline, namorada de Lucas Souza, indicar Cezar Black para a roça.

"Ontem, Lucas veio para cima de mim com toda agressividade quando a verdade veio à tona: trazer foto da ex-mulher com a qual o Brasil sabe que não tem uma boa relação. Te processou várias vezes e você tentou usar a imagem dela de forma perversa, a qual ela não autorizou", declarou Cezar Black para o peão.

"Cala sua boca, seu nojento! Seu porco! Adriane [Galisteu], eu não vou mais participar dessa Roça!", respondeu Lucas Souza. Cezar Black ainda continuou: "A verdade dói? A verdade dói, não é?".

A discussão acalorada precisou de intervenção de outros peões e até dos ninjas de A Fazenda, responsáveis por controlar as brigas e garantir a segurança dos participantes. Horas depois, Lucas Souza saiu da sede sozinho para apertar o sino na oficina.

"Passando aqui com dor no coração, mas por certo momento com sentimento de missão cumprida. Eu estou desistindo de A Fazenda, eu quero desistir. Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável, não está sendo bom”, declarou ele durante o momento de desistência.

Leia também: Latino em A Fazenda? Artista revela por que não aceitou convite para reality

"Não quero me desestabilizar, preciso pensar na minha saúde mental. Estou cansado de tudo o que vem acontecendo, as mentiras que vem sendo levantadas contra mim. Estou desistindo de A Fazenda, estou saindo realizado, foi uma experiência, maravilhosa. Obrigado por tudo”, completou Lucas Souza.