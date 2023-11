Saiba o que Lucas Souza falou antes de sair de A Fazenda 15

Lucas Souza fez discurso após tocar o sino em A Fazenda 15: ‘Não está sendo bom’

O ex-militar Lucas Souza saiu do reality show A Fazenda 15, da Record TV, ao bater o sino para pedir para desistir do jogo. Na noite desta quarta-feira, 22, a direção do programa mostrou detalhes de como foi a decisão dele de desistir da competição.

Lucas saiu da sede sozinho e foi direto tocar o sino na oficina. Lá, ele fez um discurso sobre o motivo para desistir. Ele disse estava com o sentimento de missão cumprida e queria cuidar de sua saúde mental neste momento para não se desestabilizar.

"Passando aqui com dor no coração, mas por certo momento com sentimento de missão cumprida. Eu estou desistindo de A Fazenda, eu quero desistir. Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável, não está sendo bom”, disse ele.

E completou: "Não quero me desestabilizar, preciso pensar na minha saúde mental. Estou cansado de tudo o que vem acontecendo, as mentiras que vem sendo levantadas contra mim. Estou desistindo de A Fazenda, estou saindo realizado, foi uma experiência, maravilhosa. Obrigado por tudo”.

Logo depois, ele se despediu dos animais da fazenda e foi até a porta da sede. Lá, ele gritou para Jaquelline Grohalski, que é sua namorada. “Eu te amo, fica bem”, disse ele. E ela pediu para ele não sair da competição. “Lucas, não faz isso, por favor”. Por fim, ele foi guiado por uma integrante da produção até a saída do programa.

Vamos acompanhar o momento em que Lucas desiste do jogo 😬 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/oXWLur6EQe — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2023

O anúncio da desistência de Lucas Souza

O ex-militar Lucas Souza não está mais no reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ele desistiu de disputar o prêmio milionário na tarde desta quarta-feira, 22, e o anúncio foi feito pela direção do programa em um comunicado no telão da sala de estar.

Os peões foram reunidos na sala para a leitura do comunicado, que dizia: “O peão Lucas oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo. Mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas dele e coloquem-nas no closet”.

A saída de Lucas Souza aconteceu após ele ficar desaparecido da sede. Ele foi para a externa do programa e não voltou mais. Com isso, a namorada dele, Jaquelline Grohalski, começou a chorar ao já imaginar que ele saiu do jogo.