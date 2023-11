A Fazenda 15: É oficial! Lucas Souza desiste do reality show e pede para sair

Depois de ficar desaparecido na sede A Fazenda 15, Lucas Souza deixa o programa e a direção faz o anúncio oficial

O ex-militar Lucas Souza não está mais no reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ele desistiu de disputar o prêmio milionário na tarde desta quarta-feira, 22, e o anúncio foi feito pela direção do programa em um comunicado no telão da sala de estar.

Os peões foram reunidos na sala para a leitura do comunicado, que dizia: “O peão Lucas oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo. Mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas dele e coloquem-nas no closet”.

A saída de Lucas Souza aconteceu após ele ficar desaparecido da sede. Ele foi para a externa do programa e não voltou mais. Com isso, a namorada dele, Jaquelline Grohalski, começou a chorar ao já imaginar que ele saiu do jogo.

.@lucassouzaofl está oficialmente fora de #AFazenda15. Confira o momento do anúncio para os peões!



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbXpic.twitter.com/CZ8KM5dgLo — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 22, 2023

Lucas e Cezar brigaram na formação da roça

A edição ao vivo de A Fazenda 15, da Record TV, na noite desta terça-feira, 21, durante a votação da roça da semana. Isso porque Cezar Black e Lucas Souza voltaram a brigar. Lucas partiu para cima de Black ao vivo e os ninjas seguranças entraram em cena para evitar uma agressão.

Tudo começou quando a fazendeira Jaquelline indicou Cezar Black direto para a roça da semana. Ao rebater a indicação, o ex-BBB citou a briga que teve com Lucas no dia anterior e o rapaz ficou irritado. Rapidamente, Lucas levantou e começou a gritar no rosto do rival. Os outros participantes foram afastá-los e até os dois ninjas seguranças entraram para evitar que o pior acontecesse.

Enquanto isso, Adriane Galisteu pedia para que Lucas sentasse longe de Black e tentou acalmá-lo, pois ele começou a chorar e dizer que não queria mais participar da formação da roça. "Vocês estão me ouvindo? Deixa eu falar agora. Lucas, faz parte do game. Você está em um game. Respira, toma uma água, vamos seguir”, afirmou ela.

Então, o clima ficou mais calmo e a direção seguiu com a formação da roça da semana.