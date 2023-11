Latino em A Fazenda? Artista revela por que não aceitou convite para reality

Latino confirmou que já foi sondado pela produção de A Fazenda para entrar para uma temporada do reality

Pioneiro na música pop brasileira, o cantor Latino (50) volta e meia é apontado como um grande nome para entrar no reality show A Fazenda. Mas apesar de todas as especulações, ele nunca aceitou. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu o jogo sobre a possibilidade de entrar no programa.

Segundo Latino, convites para entrar na competição rural da Record sempre existiram, mas após fazer uma análise mais detalhada, percebeu que não seria uma boa oportunidade para a sua carreira e vida pessoal.

"Já fui convidado, mas pra mim o valor de cachê e tempo de confinamento não compensam", disse ele, que está se planejando para lançar uma festa exclusiva com direito a muito luxo e música dançante

Chamado de Latinera, a festa pretende reunir tudo o que Latino mais ama na vida. Pensando nas mudanças que o mercado do entretenimento tem gerado, o cantor acredita que vai conseguir proporcionar experiências únicas aos fãs.

"Essa festa é a oportunidade de vivenciar momentos únicos e desfrutar de uma atmosfera sofisticada e animada. O ponto alto da noite é o meu show, quando a pista de dança se transforma em um verdadeiro palco e interage com o público e criando uma conexão única com o público", disse ele, que no próximo dia 10 de novembro lançará um novo projeto musical.

Em falar em lançamentos, Latino conta que ainda se mantém super antenado sobre o mercado fonográfico brasileiro. "O cenário musical brasileiro é incrível! Somos um país muito rico culturalmente. Eu fico de olho, sempre acompanho tudo e acho que nossa música está no caminho certo", afirma.

Leia também: O que aconteceu com Latino? Cantor chocou ao fazer desabafo pessoal

No último mês Latino surpreendeu ao ter sua história de vida contada no livro Jornada de Transformação, do empresário Wagner Nolasco. Com poucos dias de lançado, a obra já entrou para o ranking dos mais vendidos da Amazon. Para o artista, foi motivo de orgulho ter sua trajetória compartilhada internacionalmente.

"Foi uma honra pra mim ter minha trajetória ao lado de nomes tão importantes nos EUA. Minha intenção é ser inspiração e incentivar pessoas a acreditar que podem ir além", disse ele, que não nega o interesse em ver sua história sendo contada em outro formato: "Esse foi só o começo, tenho planos ainda para contar muito mais do que vivi e venci".