Marlene Mattos foi contratada por participante de A Fazenda; saiba quem

Ex-diretora de Xuxa, Marlene Mattos está cuidando dos conteúdos das redes de participante de A Fazenda

Polêmica ex-diretora de Xuxa Meneghel, a empresária Marlene Mattos foi contratada por um participante da 15ª edição de A Fazenda para cuidar de seu conteúdo nas redes, traçar uma estratégia de imagem fora do reality rural e conquistar o público.

Marlene Mattos foi escolhida pela ex-jogadora de vôlei Márcia Fu para cumprir a tarefa. A informação foi divulgada pelos administradores da peoa, durante a live no Space do Muka, no Twitter. Segundo a equipe, a empresária foi responsável por dirigir os vídeos que a atleta deixou prontos.

Segundo a equipe de administração, os vídeos demoraram cerca de 30 horas para serem gravados e devem ser publicados esporadicamente no perfil da integrante do reality da Record. O administrador responsável pelas publicações ainda disse que Márcia se impôs durante as filmagens.

De acordo com o membro da equipe, a ex-jogadora de vôlei teria feito exigências diante das sugestões de Marlene Mattos, para que os vídeos ficassem "do seu jeito", e assim ela foi "dobrando a diretora" para que chegasse no resultado desejado, e agora, apresentado aos 29 mil seguidores da atleta.

Natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Márcia Fu tem 54 anos e é medalhista olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei. A atleta ficou conhecida por sua garra e personalidade forte, e construiu uma carreira de grande sucesso, conquistando vários títulos internacionais e prêmios individuais.

Ela foi mãe aos 43 anos, mesmo com prognóstico contra. Além disso, Márcia lutou e venceu um câncer de bexiga. Com um grande coração, ela garante que sempre está disposta a se doar pelo bem das pessoas a sua volta.

CONFIRA VÍDEO DE MÁRCIA FU DIRIGIDO POR MARLENE MATTOS: