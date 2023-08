Zilu Camargo reata com Marlene Mattos e anuncia novidade: "Vou pra casa dela"

Zilu Camargo reata com Marlene Mattos; as duas vão viajar em ciclo de palestras

A empresária Zilu Camargo decidiu reatar sua parceria com Marlene Mattos, que foi durante mais de duas décadas ex-empresária de Xuxa Meneghel. As duas estão preparando um novo projeto que será lançado em breve.

Ela será dirigida em um ciclo de palestras aqui no Brasil. "Estou com um projeto bem grande no Brasil, de fazer dez palestras com a Marlene Mattos. Já está tudo pronto, vou para casa dela, ficar uma semana com ela", disse ela. As declarações foram para o canal "Família muda tudo", de Patricia Maldonado.

Zilu Camargo mora há mais de cinco anos em Orlando, nos EUA. Foi lá que ela se lançou como palestrante - ela tem se inspirado em sua vida pessoal e nos desafios que passou após a separação com o cantor Zezé di Camargo.

"Quando eu me separei, eu precisei muito de uma palavra, e eu não tive. Tive que me virar sozinha. Eu não me abria, não procurei uma psicóloga, porque a primeira que eu procurei só falava do meu ex-marido. Então, eu sai fora e não quis mais. Tive que me agarrar ao meu conhecimento e a Deus, e olhar a família linda que eu tinha", disse.

A empresária disse que sempre sofreu com a falta de referências. "Nós todos passamos por fases na vida e superações. Mas desistir, nunca. Tem dia eu você quer cair. Eu tive uma vida de princesa, tinha tudo que eu queria. Tive que deixar tudo isso para me reencontrar. O medo tem que estimular você, não fazer você voltar", completou.

Zilu Camargo e Marlene Mattos já trabalharam juntas em outro projeto, o programa Assim Somos. A atração acabou durando pouco e chegou ao fim de forma precoce.

Veja:

Encontro com Zezé Di Camargo

Zilu Camargo marcou presença na festa de aniversário do neto, João Francisco, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, na tarde da última quinta-feira, 15. No evento, ela encontrou o ex-marido, Zezé Di Camargo, e mostrou que estão em clima de amizade.

O amigo e apresentador Gui Artístico compartilhou fotos do momento em que a empresária surgiu conversando com o cantor sertanejo. Após uma separação conturbada, o ex-casal provou que superou as dificuldades e tem uma boa relação.

"A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade", disse o colunista ao posar no meio de Zilu e Zezé durante o evento especial da família.