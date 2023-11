Lucas Souza reaparece na web e explica desistência de 'A Fazenda 15'

Nesta quinta-feira, 23, o ex-militar Lucas Souza falou pela primeira vez sobre sua decisão de deixar o reality A Fazenda 15, da Record TV

Lucas Souza surgiu nas redes sociais pela primeira vez na tarde desta quinta-feira, 23, após desistir do reality A Fazenda 15, da Record TV. O influenciador digital postou um vídeo no feed do Instagram para explicar sua decisão de deixar o jogo, e também agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio que recebeu dos fãs.

"Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro! Tô aqui com um mix de emoções, acabei de sair. Ainda não tive a oportunidade de pegar meu celular, ver as informações, mas tive um feedback que tem um exército de pessoas que estão aqui comigo me apoiando e apoiando minha decisão", começou ele.

Em seguida, Lucas explicou que saiu de A Fazenda por causa da sua saúde mental. "Espero que vocês entendam que eu tomei essa decisão por conta da minha saúde mental, realmente, mas quero agradecer a essa multidão, esse exército, essa tropa que está aqui comigo prestando apoio", explicou.

Ele também agradeceu o apoio que recebeu da Record, e contou que em breve voltará para dar mais detalhes sobre tudo que viveu. "Quero agradecer também à Record por todo o apoio prestado... psicológico, médico e todo o cuidado que eles estão tendo comigo. Em outro momento quero vir aqui conversar com vocês e contar algumas coisas. Esse não é um momento que eu estou bem... mas sei que vou ficar melhor, vou me recuperar e a primeira coisa que vou fazer é falar com vocês", finalizou.

Lucas desistiu do reality nesta última quarta-feira, 22. Ele saiu da sede e tocou o sino na oficina. No local, o ex-militar fez um discurso sobre o motivo para desistir. "Passando aqui com dor no coração, mas por certo momento com sentimento de missão cumprida. Eu estou desistindo de A Fazenda, eu quero desistir. Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável, não está sendo bom", disse ele.

Confira o vídeo:

Jaquelline chora ao mandar recado para Lucas

A peoa Jaquelline Grohalski chorou ao mandar um recado para Lucas Souza após o rapaz desistir de A Fazenda 15, da Record TV. Em um vídeo, ela apareceu com os olhos cheios de lágrimas ao contar que está triste com a saída dele e que tem sentimentos por ele.

"Tudo o que a gente viveu aqui, como homem e mulher, como sua namorada, foi além do jogo e que eu nunca vou esquecer disso. Eu vou sempre te levar para a minha vida. Eu queria te dizer que você não é uma pessoa fraca, desde os primeiros dias eu vi muitas pessoas te humilhando, te colocando em um lugar que ninguém merece estar [...]. O momento que eu sair daqui eu sei que você vai estar me esperando no hotel... Eu amo você do jeito que você é", disse a peoa. Veja o recado completo!