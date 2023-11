A Fazenda 15: Jaquelline chora ao mandar recado para Lucas: ‘Eu amo você’

Jaquelline Grohalski emociona ao mandar recado para Lucas Souza, que desistiu de A Fazenda 15: ‘Você não é uma pessoa fraca’

A peoa Jaquelline Grohalski chorou ao mandar um recado para Lucas Souza após o rapaz desistir de A Fazenda 15, da Record TV. Em um vídeo, ela apareceu com os olhos cheios de lágrimas ao contar que está triste com a saída dele e que tem sentimentos por ele.

"Tudo o que a gente viveu aqui, como homem e mulher, como sua namorada, foi além do jogo e que eu nunca vou esquecer disso. Eu vou sempre te levar para a minha vida. Eu queria te dizer que você não é uma pessoa fraca, desde os primeiros dias eu vi muitas pessoas te humilhando, te colocando em um lugar que ninguém merece estar”, disse ela.

E completou: "Você é muito novo ainda para entender. Você tem 23 anos, não importa a nossa idade, o importante é a gente reconhecer os nossos erros. E eu tenho certeza que isso você soube fazer muito bem. Eu fiquei muito triste por você ter desistido, não da gente, porque o que eu sinto é verdade”.

Então, ela contou sobre o desejo de reencontrá-lo no fim do reality show. "O momento que eu sair daqui eu sei que você vai estar me esperando no hotel. é sobre os seus sonhos. Mas eu sei que você não aguentou muito falatório, mas eu estou aqui. Eu vou ficar muito triste às vezes, mas eu quero te agradecer pela pessoa que você foi, amigo verdadeiro, principalmente por ter mostrado o seu carinho dia a dia e no ao vivo por mim. Eu amo você do jeito que você é”, afirmou.

A Fazenda 15 tem apenas mais um mês no ar.

Saiba como foi a saída de Lucas Souza

Durante a tarde desta quarta-feira, 22, Lucas Souza saiu da sede sozinho e foi direto tocar o sino na oficina. Lá, ele fez um discurso sobre o motivo para desistir. Ele disse estava com o sentimento de missão cumprida e queria cuidar de sua saúde mental neste momento para não se desestabilizar.

"Passando aqui com dor no coração, mas por certo momento com sentimento de missão cumprida. Eu estou desistindo de A Fazenda, eu quero desistir. Chegou em um ponto que para mim não está sendo saudável, não está sendo bom”, disse ele.

E completou: "Não quero me desestabilizar, preciso pensar na minha saúde mental. Estou cansado de tudo o que vem acontecendo, as mentiras que vem sendo levantadas contra mim. Estou desistindo de A Fazenda, estou saindo realizado, foi uma experiência, maravilhosa. Obrigado por tudo”.