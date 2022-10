Juju Salimeni dá sua opinião sobre edição atual de 'A Fazenda': ''Maior baixaria''

Apresentadora Juju Salimeni foi sincera ao dar sua opinião sobre o que pensa do programa comandado por Adriane Galisteu

A apresentadora Juju Salimeni (35) deu sua opinião sobre a edição atual do reality show da Record TV, A Fazenda. Nesta quarta-feira, 19, a ex-panicat abriu uma caixinha de perguntas e foi questionada sobre o programa.

Sincera, a musa fitness contou que não acompanha a atração, mas pelo que já viu pelas redes sociais considerou algo "baixo".

"Eu não assisto TV, mas vejo os vídeos que postam no insta. Acho a maior baixaria de todos os tempos. Pessoas mal-educadas, sem o mínimo de respeito e empatia", compartilhou o que acha.

E continuou falando o que pensa do que está acontecendo no reality: "Eu tenho vergonha alheia, mas é o que o público gosta, né?".

Nos últimos dias, Juju Salimeni abriu outra caixinha de perguntas e foi questionada sobre ter pai, já que até então não havia mostrado o seu. Surpreendendo a todos, ela compartilhou um clique raro com os pais e explicou o motivo de não expô-los.

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpaço musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre utilizar os hormônios para ficar "grande".

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

