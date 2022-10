Juju Salimeni revela quem é seu pai em foto raríssima: ''Não gosto de expor''

Apresentadora Juju Salimeni foi questionada sobre ter pai e explicou o motivo de não mostrar o seu na rede social

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 09h58

A apresentadora Juju Salimeni (35) compartilhou um clique raro de seus pais nesta terça-feira, 18, em sua rede social. O registro inédito foi publicado pela famosa após ela receber uma pergunta de uma pessoa sobre ter pai.

Em seus stories no Instagram, a ex-panicat abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores e perguntou o que eles queriam saber. Foi então que questionaram sobre ela ter pai, já que nunca o mostrou em seu Instagram.

Com uma foto ao lado dele e de sua mãe, Juju Salimeni contou o motivo de não exibir sua família publicamente com frequência.

"Tenho sim! Eu já falei que não gosto de expor minha família e amigos porque eles não tem obrigação de lidar com a fama", falou.

E continuou explicando: "Quem tem vida pública sou eu. A fama não traz nenhum benefício para quem não ganha dinheiro com ela, pelo contrário, só traz problema, é isso".

Ainda nos stories, a famosa foi questionada sobre o antigo apartamento onde vivia antes de se mudar para a mansão atual. Segundo ela, a residência agora é a moradia de seus pais.

Veja a foto dos pais de Juju Salimeni:

Juju Salimeni revela se usa anabolizantes para manter corpaço musculoso

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre utilizar os hormônios para ficar "grande".

"A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", falou sobre o seu caso.

