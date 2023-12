Jenny Miranda rebate comentário de Bia Miranda: ‘Vem querer aparecer’

Após Bia Miranda fazer comentário sobre a crise da mãe, Jenny Miranda rebate declaração da filha ao voltar às redes sociais: ‘Ninguém fala dela aqui’

A influencer e ex-A Fazenda Jenny Miranda voltou às redes sociais após deixar os fãs preocupados por causa de um desabafo que fez durante uma crise na noite de terça-feira, 5. Ela surgiu chorando muito e falando sobre a vida em tom de despedida. Logo depois, a morena apareceu em um hospital. Agora, ela reapareceu e alfinetou a filha, Bia Miranda, que fez um pronunciamento sobre o ocorrido com a mãe.

Bia disse que a mãe já teve essas crises em outras ocasiões ao longo de sua vida e que não era novidade para ela. Com isso, Jenny rebateu e pediu para a filha não falar dela. "Tem muita gente que, mediante a tudo, ainda vem querer aparecer, falar, se pronunciar. Acho que só está esperando um pedacinho de alguma coisa para aparecer. Essa pessoa sabe de quem estou falando, que é a Bia, não tem o que falar. Acho que se ela ficasse quieta, ela ganhava muito mais. Ninguém fala dela aqui, só de lá para cá, nunca daqui pra lá. Sempre foi assim, sempre está sendo assim. só quero que me deixem em paz”, disse ela.

Além disso, Jenny contou que seu ex-marido, Fabio Gontijo, foi quem chamou a sua mãe e a ambulância para socorrê-la na noite de terça-feira após ela postar o desabafo nas redes sociais. "Eu vim aqui agradecer todas as mensagens de carinho. Foi muito difícil para mim ontem e já vem sendo desde que saí de A Fazenda com todos os ataques, haters, julgamentos. Tem certas pessoas que trazem do jogo para a vida. O Fabio não estava comigo no hospital ontem, até porque ele terminou comigo, então não teria motivo para ele estar comigo lá. Foi ele que chamou a ambulância, que chamou o Uber para a minha mãe. Só tenho a agradecer as pessoas que foram me visitar ontem no hospital, pessoal da Record. Só tenho a agradecer os carinhos de todos vocês”, afirmou.

Então, ela explicou sua crise. “Não tem um culpado. O único culpado fui eu. Eu que decidi fazer isso, eu que quis fazer isso. Agradeço a Deus e ao Fabio por ter chamado a minha mãe e a ambulância, porque realmente teria acontecido algo ruim, eu tenho um filho para criar, um filho que eu acabei de ouvir mensagem dele e estou desesperada para encontrar com ele logo. Eu tenho que ver o que vou fazer agora da minha vida. Realmente eu não estou bem, eu vou me cuidar, cuidar do meu filho, da minha vida, calculando minha rota. Eu tenho que sofrer o luto pela separação, é muito recente, foi domingo. Eu sigo o Fabio, a gente não parou de se seguir. Ele me salvou no Guarujá, da parada respiratória por conta da intoxicação do camarão, e em todo o nosso casamento por conta de depressão. Ele que cuidou de mim e me salvou, ele não tem nada a ver com isso”, finalizou.

O que a Bia Miranda falou sobre Jenny Miranda?

Nas redes sociais, Bia Miranda fez um comentário sobre a crise que sua mãe, Jenny Miranda, teve nesta semana. "Eu não falei nada, não me pronunciei sobre o ocorrido que acredito que todos já saibam, né? Por causa da proporção que tomou… Vocês sabem que eu sou nova, tenho 20 anos, mas desde os meus 7 anos eu passo por isso. Eu acho que uma mãe e pai que está me assistindo agora e tem um filho de 7 anos, ele deve estar aprendendo a ler, escrever, brincar, e eu não. Nessa idade eu estava presenciando um momento desse. Se vocês fizerem as contas, eu tenho 20, comecei com 7, são 13 anos aí. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já presenciei, de quantas vezes eu já fiquei desesperada. Mas se vocês querem números, já foram 150, 200, vezes, dos meus 7 até agora”, disse ela.

E completou: “Nada mais é do que tudo que eu já passei, vivi e vi. Hoje eu estou aqui com a minha família, com pessoas que me amam, com meus cachorrinhos. Vim aqui sem guerra nenhuma. Só vim dar uma explicação mesmo, porque eu sou pública. Então é uma satisfação para quem gosta da gente e até para quem não gosta da gente. Ontem mesmo o Rafa estava em Fortaleza, pronto para fazer o show e ele ficou desesperado me mandando vídeo, me ligando, e quem teve que acalmar ele foi eu. Era para ser o contrário, né? Eu já sabia onde isso ia acabar, onde isso ia parar. É tão estranho acalmar uma pessoa e era para eu estar desesperada, era para a pessoa estar me acalmando. Como eu falei, eu já estou tão acostumada com isso que eu perdi as contas de quantas vezes já aconteceu”.

Então, ela alfinetou o comportamento da mãe. "E a história é a mesma, eu até falei para o Rafael: Vai ser na cama, depois na sacada, vai sair na internet e depois vai aparecer no hospital. E o que aconteceu? Apareceu no hospital. E aconteceu do mesmo jeito, ela conseguia o que queria e não acontecia nada. E se acaso algum dia acontecer, é aquela história do mentiroso. O mentiroso conta a mentira 10 vezes, chega na 11ª e ninguém acredita. Como eu passei 201 vezes, agora, eu já não acredito mais e para vocês também vai passar. Pode ser que aconteça uma fatalidade e ninguém acreditou. Não tem isso de assassina, de pessoa ruim. Eu prefiro agora deixar a minha saúde mental, que eu já não tenho muito por conta disso. Eu já presenciei muita coisa que criança não tem que presenciar. Não irei mais falar desse assunto”, finalizou.