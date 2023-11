A Fazenda: Punição gravíssima gera revolta de Márcia Fu: "Humildade não custa"

Punição gravíssima gera revolta de Márcia Fu; situação que aconteceu nesta manhã rendeu muitos comentários nas redes sociais; veja

Uma situação grave protagonizada pela peoa Nadja Pessoa gerou revolta entre os participantes de A Fazenda 15 logo na manhã desta terça-feira, 28. É que ela se distraiu e acabou infringindo uma das regras mais importantes do programa: o trato com os animais.

O lago na área externa não pode transbordar sob hipótese alguma, algo que acabou acontecendo após uma desatenção da influenciadora. O manual do programa é claro: "quando o laguinho estiver cheio, a torneira deve ser fechada, a mangueira enrolada e devolvida na oficina. O laguinho não pode transbordar".

Assim, toda a casa ficará sem café pelos próximos dias como punição. A mais indignada foi Márcia Fu, que esbravejou contra a rival. "Você tem que pedir desculpa, sim. Humildade não custa nada a ninguém. É normal tomar, só não custa pedir desculpas, só isso que eu falei", pontuou.

A confusão entre as duas seguiu."Eu falei, mas ninguém ouviu, fazer o que", respondeu a peoa. "Só isso que eu falei. Pelo menos eu falei na sua cara, do jeito que você falou na minha. Eu, hein?!", disparou a ex-atleta.

Veja abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CHOQUEI (@choquei)

Lucas Souza fala sobre sua decisão de sair de A Fazenda 15

Em sua primeira aparição na internet depois de desistir de A Fazenda 15, Lucas Souza explicou a sua decisão. O influenciador digital postou um vídeo no feed do Instagram para explicar sua decisão de deixar o jogo, e também agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio que recebeu dos fãs.

"Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro! Tô aqui com um mix de emoções, acabei de sair. Ainda não tive a oportunidade de pegar meu celular, ver as informações, mas tive um feedback que tem um exército de pessoas que estão aqui comigo me apoiando e apoiando minha decisão", começou ele.